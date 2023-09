Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-Steven geeft zijn partner kledingregels mee voor een avondje uit

LLDL-kandidaat Steven heeft nogal een uitgesproken mening als het gaat over zijn potentiële partner en uitgaan. De contentmarketeer heeft namelijk wel wat te zeggen over de kledingkeuze van zijn partner als die uitgaat.

Steven (24) is naar eigen zeggen altijd gefocust geweest op „business”, waardoor hij minder tijd aan vrouwen besteedt. Toch gaat hij op tv in het Lang Leve de Liefde-huis op zoek naar een potentiële partner. Hij ziet graag een vrouw die tijd besteedt aan haar uiterlijk en kleding. „Zeker omdat ik mezelf probeer te ontwikkelen en een lifestyle wil neerzetten.”

LLDL-Steven imponeert Demi niet met zijn cv

Steven vertoeft in de LLDL-villa samen met autoverkoopster Demi (25). De contentmarketeer praat vol lof over TikTok, social media, marketing en zijn podcast. Maar Demi lijkt niet echt onder de indruk van de cv van Steven. Daartegenover staat ook dat als Demi over haar overleden zusje vertelt, Steven niet echt aandachtig luistert.

In de aflevering van vanavond duikt het LLDL-koppel met elkaar in de hottub om daar het een en ander aan elkaar te vragen. Ook uitgaan komt ter sprake. Een onderwerp dat overigens vaker tot discussie leidt in relaties. Zo vertelde Rachel (30) aan Metro over haar dilemma. Haar vriend wil namelijk nog iedere week naar de kroeg en dat irriteert haar.

Steven heeft kledingvoorschriften voor uitgaan

„Welke regels geef jij mee aan je partner tijdens een avondje stappen?”, vraagt Steven aan Demi. Zijn date weet daar snel het antwoord op: „Geen”, reageert ze. Eerder vertelde Demi al dat ze graag een avondje uitgaat en het liefst ook iemand vindt die gemakkelijk tussen haar en haar vrienden past.

„Maar qua outfit”, zegt Steven stellig. Hij heeft namelijk wel regels als het om de kledingkeuze gaat. „Zeker met uitgaan, mensen zijn er maar voor één ding. Dus ik vind dat als je vriendin een bepaald iets aandoet, je dan kunt zeggen: ‘Ja dat vind ik leuk om te dragen’. Maar de volgende vraag is: ‘Waarom vind je het leuk om te dragen?'” Volgens Steven is de reden vaak aandacht.

Tesla en vriendin

„Maar wat als iemand nu niets met die aandacht doet, maar het wel krijgt?”, vraagt Demi aan haar date. Steven maakt dan een vergelijking tussen zijn potentiële vriendin en… een auto.

„Tesla heeft toch ook een best goed slot? Iemand probeert in jouw Tesla in te breken. Maar je weet: ‘Er zit wel een goed slot op’. Ga je er iets van zeggen of niet?” Steven kijkt zijn date breed glimlachend aan, want hij heeft naar zijn idee een punt gemaakt.

Outfit voor aandacht uitgaan

Demi vindt het maar een vreemde vergelijking. Volgens haar moet iemand zelf kunnen bepalen wat hij of zij aantrekt voor een avondje uit. Het gaat immers om vertrouwen. „En iemand voelt zich gewoon goed in die outfit.”

Steven blijft hameren. „Waarom voelt iemand zich goed in die outfit? De vraag is of je er goed uitziet, zodat je aandacht krijgt. Ik ben daar niet zo van.” Vanavond is de hele aflevering van Lang Leve de Liefde te zien en zal ook blijken of Demi de regels van Steven een beetje kan volgen.

