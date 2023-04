Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khalid & Sophie over het functioneren van meldpunt Mores (en dat moet een stuk professioneler)

Professionaliseren, en snel een beetje. Dat is het advies aan Mores, een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector. Bij Khalid & Sophie vertelt regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer, die onderzoek deed naar Mores, over het advies.

Hamer gaf het advies gisteren aan Gunay Uslu, staatssecretaris van Cultuur en Media, na de zoveelste misstand als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. Eerder ging het al mis bij talentenshow The Voice, op de werkvloer van De Wereld Draait Door en op de redactie van NOS Sport. Ook trad de voorzitter van meldpunt Mores, Janke Dekker, terug. De aanleiding daarvoor was de betrokkenheid van haar man Tom Egbers bij de NOS Sport-redactie. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan wangedrag.

Khalid & Sophie over meldpunt Mores

De vraag van het onderzoek luidde: ‘Hoe kan Mores weer een plek worden waar op een veilige manier gemeld kan worden?’ In het onderzoek kwam Hamer erachter dat er „gelukkig nog wel meldingen binnenkomen bij Mores.” Sinds de oprichting van het meldpunt, rondom de #MeToo-beweging, zijn het aantal meldingen gegroeid. „Ze zijn, geloof ik, van 43 meldingen naar 350 gegaan in een paar jaar tijd. Maar de organisatie is daar eigenlijk niet in mee gegroeid. Het bestuur bestond uit mensen uit de sectoren, want die waren bij elkaar gaan zitten. Daardoor ontstaat het probleem of het bestuur niet in relatie staat met degenen waarover de klachten binnenkomen.”

Zo was Janke Dekker, de voormalige voorzitter van Mores, gemoeid met een persoon waar meldingen over binnen zouden kunnen komen, namelijk Tom Egbers. „Zij was het boegbeeld omdat er niemand anders was”, verduidelijkt Hamer. „Zij garandeerden: ‘er zit een betonnen muur tussen het bestuur en de uitvoerders’. Maar dat weet je niet zeker als je gaat melden. Ze hadden de schijn tegen zich. Vandaar dat ik zeg: ga een ander bestuur vormen, waarin mensen zitten die deskundig zijn over grensoverschrijdend gedrag.” Ook omdat de problemen groter zijn geworden werd het tijd voor een ander bestuur die er veel meer verstand van hebben, aldus Hamer.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld @mariettehamer deed onderzoek naar het functioneren van meldpunt Mores. Uitkomst: het moet allemaal een stuk professioneler. Voor het volledige gesprek kijk je de uitzending terug. #KhalidenSophie pic.twitter.com/9OnTzZlkMA — Khalid & Sophie (@khalidensophie) April 14, 2023

Belang van vertrouwenspersonen

Waarom zijn vertrouwenspersonen zo belangrijk? „Die gaat met jou kijken naar je wat je met je melding wil doen. Wil je er een klacht van maken? Dan moet een organisatie daar iets mee doen, maar heel veel melders willen eigenlijk niet zo ver gaan. Zij willen vaak wél in gesprek gaan met degene die hun iets heeft aangedaan. Dat kan je als werkgever ook organiseren”, aldus Hamer. „Maar dan is het fijn als die vertrouwenspersoon naast jou staat om door het proces heen te gaan.”

Journalist, podcaster en schrijver Nynke de Jong, die werkzaam is in de media-sector en aan tafel zit bij Khalid & Sophie, wist niet goed van het bestaan van Mores af. „En dat is het grote probleem van Mores, denk ik. Met alle goede bedoelingen die ze waarschijnlijk hebben gehad, hebben ze Janke Dekker naar voren geduwd waardoor potentiële melders de conclusie trokken dat alle meldingen bij haar terecht zouden komen. Als duidelijker was geweest dat zij het gezicht was, maar niet degene die de meldingen inhoudelijk behandelt, dan had de schade zich wellicht kunnen beperken”, aldus De Jong.

Te afhankelijk van de culturele sector

Het bestuur is ooit op een hele andere manier begonnen, legt Hamer uit. „Eigenlijk zou je een mix moeten hebben van iemand die de sector goed kent, iemand voor communicatie en iemand voor financiën – want met meer meldingen is meer geld nodig. Dat is gaan schuren.” In het rapport werd duidelijk dat het meldpunt te afhankelijk is van de culturele sector. Wat voor advies volgt daarop? „Maak een raad van advies uit voor de voor Mores relevante sectoren. En er moet goed gelet worden op de arbeidsomstandigheden van de vertrouwenspersonen, want Mores werkt met freelance-vertrouwenspersonen. Dus: we moeten kijken naar hoe kan de sector bijdragen, maar we hebben te maken met een sector die leeft van subsidies. Dus daarom vind ik het logisch dat je ook kijkt naar de overheid en hoe zij kunnen ondersteunen”, concludeert Hamer.

Kijk hier de hele aflevering van Khalid en Sophie terug.