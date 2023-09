Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voormalige DWDD-gast Herman Pleij: ‘Matthijs van Nieuwkerk is gewoon heel erg goed’

Voor veel geziene talkshowgast Herman Pleij is er maar één presentator de fijnste om bij aan te schuiven: Matthijs van Nieuwkerk. Dat zei hij in de podcast Mischa! van NPO Radio 1.

Hij windt er geen doekjes om. Emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Herman Pleij zat bij niemand zo graag aan tafel als bij Matthijs van Nieuwkerk. „Hij is gewoon heel erg goed.”

Geen nauwgezet draaiboek

Dat zei hij in een podcastgesprek met Mischa Blok over zijn aanschuiven in tal van talkshows. „Matthijs durft het aan om het draaiboek te laten vallen. De meeste talkshows hebben erg nauwgezette gesprekken vooraf en dat komt in een draaiboek. Daar wijkt hij zeer spontaan vanaf, als hem dat goeddunkt. Dan nam het gesprek een hele andere wending.”

Van Nieuwkerk kwam vorig jaar in opspraak nadat de Volkskrant onthullingen deed over de angstcultuur die jarenlang achter de schermen heerste van het razendpopulaire programma De Wereld Draait Door. Het ging volgens de medewerkers om „extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen”. Tientallen werknemers vielen ziek uit vanwege de werkomstandigheden.

Uit de spotlights

Van Nieuwkerk betuigde spijt en verdween uit de spotlights. Kort geleden liet hij weer van zich horen, toen hij uitgebreid was geïnterviewd door NRC, waarin hij zich afvroeg waarom hij „op momenten toch zo’n lul”, was.

Die misstanden maken dat Pleij anders naar Matthijs van Nieuwkerk is gaan kijken. „Ik heb het nooit geweten.” Een hectische sfeer was er wel, zegt hij terugblikkend, en hij kreeg de indruk dat jonge redacteuren bang waren. „Ik dacht altijd dat ze bang waren voor Dieuwke, de hoofdredacteur, die ik overigens voortreffelijk vond en uitstekend haar werk deed.”

Matthijs van Nieuwkerk blijft prettigste host

Toch blijft Matthijs van Nieuwkerk voor Pleij de prettigste host om bij aan tafel te zitten. „Hij weet het zo goed in de hand te houden, zonder de indruk te wekken dat hij op zijn papier kijkt, of er helemaal niet op kijkt. Daar moet je heel veel ervaring voor hebben, maar hij heeft er ook buitengewoon aanleg voor.”

Volgens Pleij zorgt dat voor een goed interview. „Er is niets dodelijker voor een gesprek als een presentator die de indruk wekt niet naar je antwoord te luisteren.”

