Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Vanwege geld zijn we geëmigreerd’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 58-jarige Marie, die inmiddels al bijna 20 jaar in Ierland woont.

Naam: Marie

Beroep: keramisch kunstenaar

Woonsituatie: huurt een vrijstaande woning

Netto maandsalaris: variërend tussen niets en 2500 euro

Marie heeft zo’n 40 jaar in Nederland gewoond en woont nu ruim 18 jaar in Ierland. Na de geboorte van haar tweede dochter stopt Marie met haar werk als verpleegkundige. Ze is altijd bezig geweest met keramiek, heeft intussen de kunstacademie gedaan en is langzamerhand werk gaan verkopen. Haar man verdient een vast inkomen, waardoor de lasten altijd kunnen worden betaald en gedragen.

Hoe bent u financieel opgevoed?

„Mijn vader had een goede baan en ik ben opgegroeid zonder broers of zussen. Er was ruimte om leuke dingen te doen en er werd best wat geld uitgegeven. Tegelijkertijd heb ik altijd geleerd verstandig met geld om te gaan: sparen, nadenken over aankopen en niet roekeloos met geld strooien.

Mijn moeder werkte niet, maar beheerde wel de financiën. Daardoor heb ik geleerd om verantwoordelijk te zijn, zelf financiën bij te houden.”

Hoe is de rolverdeling nu binnen uw eigen gezin?

„Ik ben gestopt met werken toen we uit Nederland zijn vertrokken. Mijn man heeft een baan waar we goed van kunnen leven, maar het geld hebben we altijd samen beheerd. Ik heb daardoor nooit het gevoel gehad dat het zijn geld was, of dat ik dat niet mocht uitgeven. Het is altijd óns geld geweest en wederzijds gaan we ervan uit dat we daar verantwoordelijk mee omgaan.”

Het is altijd óns geld geweest.

„Grote uitgaven doen we in overleg, maar kleine dagelijkse uitgaven, daar stellen we geen vragen over.”

Waarom zijn jullie vertrokken uit Nederland?

„Tot de geboorte van mijn jongste dochter werkten mijn man en ik allebei in de verpleging. We woonden nog in Nederland in best een leuk huis, maar wel een rijtjeshuis. Wij wilden liever zelf voor de kinderen zorgen dan hen naar de kinderopvang brengen en wilden ook liever vrijer wonen. We hebben ons afgevraagd, wat willen we? We wilden een leuk huis, een gezin zijn met één werkende ouder en één ouder die thuis kon zijn bij de kinderen. In Nederland was dat financieel niet haalbaar.

In Nederland was dat financieel niet haalbaar.

In eerste instantie zijn we destijds naar Zweden verhuisd. Daar zijn de huizen goedkoop, dus we kochten daar een huis. We dachten daar te kunnen leven zoals we dat voor ogen hadden. Maar ik miste sociale contacten. Het leven voelde eenzaam en geïsoleerd. Ik besefte dat ik daar niet meer wilde wonen.”

Waarom werd het Ierland?

„Uiteindelijk zijn we naar Ierland verhuisd, waar ik vroeger ook gestudeerd heb. Dat was een goede keus. Hier kunnen we wonen en leven zoals wij dat willen. In Ierland betaal je veel minder inkomensbelasting, de gezondheidszorg is gratis, boodschappen, benzine en wegenbelasting zijn hier goedkoper.

Toen we uit Nederland vertrokken, hebben we ons huis verkocht. Daardoor konden we in Zweden een nieuw huis kopen. Toen we daar vertrokken en naar Ierland gingen, had mijn man niet direct een baan. Het geld was redelijk op, maar we konden gelukkig nog wel een huis huren. Uiteindelijk zijn we blijven huren. Dat geeft ook een bepaalde vrijheid en de mogelijkheid om te kiezen voor iets anders.”

Heeft u financieel vaker zware tijden gekend?

„Zeker wel. Kort na de geboorte van mijn oudste dochter woonden we nog in Nederland. Ik ging parttime werken, waardoor er minder geld binnenkwam. Toen moesten we voorzichtig met geld omgaan. Als er bijvoorbeeld een elektriciteitsrekening betaald moest worden, moesten we andere uitgaven opschuiven.

Ik ging parttime werken waardoor er minder geld binnenkwam.

Omdat ik het liefst niet meer wilde werken, zou dat alleen maar erger worden. Daarom hebben we het roer omgegooid. Emigreren heeft altijd gevoeld als een keuze. We hadden ook goedkoper kunnen leven en minder uitstapjes kunnen maken. Verschillende factoren hebben ons doen besluiten om naar het buitenland te gaan. We moesten in Nederland zoveel betalen, maar konden niet leven zoals wij wilden, dus hebben we de keuze gemaakt ergens anders te gaan wonen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra, zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Ik zou daar geen nee tegen zeggen, maar het zou me niet gelukkiger maken. We leven zoals wij dat graag doen. Natuurlijk zijn er altijd wensen en zouden we dan wat extra kunnen sparen voor bijvoorbeeld een vakantiehuis in Spanje. Maar ik zou niet ongelukkig zijn als dat niet zou lukken.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld geeft de vrijheid om te leven zoals je het liefst wilt. Als je voldoende hebt om dat te realiseren, dan heb je genoeg. Maar heb je niet genoeg, dan maakt dat wel ongelukkig. Waar die grens ligt, is voor iedereen persoonlijk en heeft te maken met je eigen wensen. Ik hoef geen gloednieuwe Porsche voor de deur, designmeubels in huis of een wereldreis te maken. Maar ik hecht wel aan dingen die ik leuk vind: uitstapjes met mijn dochters of af en toe – al dan niet tweedehands – te kunnen winkelen.”

