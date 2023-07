Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Thijs Römer doet zijn kant van het verhaal in rechtszaak: ‘Vrolijke gesprekken over seks en masturbatie’

Acteur Thijs Römer (44) zit vandaag in de rechtszaal van de rechtbank van Assen. Hij wordt namelijk beschuldigd van online-zedendelicten bij onder meer minderjarige meisjes en deed vandaag, volmondig, zijn kant van het verhaal. Volgens de acteur had hij vrolijk contact over seks en masturbatie, zonder kwade bedoelingen. Maar de aangeefsters hebben daar een andere mening over.

Römer kwam vanochtend via een zijingang de rechtbank binnen. In de rechtszaal zitten twee aangeefsters en een andere aangeefster zit in een aparte ruimte.

Thijs Römer in rechtbank voor grensoverschrijdend gedrag

Naaktfoto’s en -video’s van minderjarige meisjes, seksueel getinte gesprekken en ander grensoverschrijdend gedrag worden vandaag besproken in de rechtszaal. Twee van de drie slachtoffers maken gebruik van hun spreekrecht. Advocaat Maartje Schaap leest de slachtofferverklaring van de derde op. Het verhaal van aangeefster Nena, die de afgelopen tijd veel in het nieuws voorbijkwam, kwam in het eerste deel van de rechtszaak veel aan bod.

Volgens de rechtbankvoorzitter heeft Römer een deel van de feiten bekend en een deel niet. Römer wil vandaag zijn kant van het verhaal doen. De destijds 14-jarige Nena bracht haar verhaal omtrent Römer naar buiten op Twitter. Dit nadat Tim Hofman zaken onthulde over The Voice of Holland. De meisjes die aangifte deden, waren destijds ‘fan’ van de acteur.

Gesprekken over seks en masturbatie

Römer ontkent enige dwang of „seksueel getinte foto’s en filmpjes”. Daarentegen verkondigt Nena dat ze foto’s van het geslachtsdeel van de acteur ontving, seksuele handelingen moest verrichten voor een camera en seksueel getinte spraakberichten moest sturen.

Hoewel Römer eerder bij de politie verklaarde dat hij geen grenzen was overgegaan, komt hij daar nu op terug. „Ik vind nu dat ik wel een grens ben overgegaan. Zij was 14, ik veel ouder en ook nog een bekende acteur. Dat heb ik toen niet in het oog gehad.” De acteur benadrukt gedurende de rechtszaak meermaals dat er wel over seks is gesproken. „Over seksualiteit, masturbatie, de ‘fingertips‘”, aldus de acteur.

Römer: ‘Mentor voor de meisjes’

De voorzitter legt de acteur het vuur aan de schenen. Hij vraagt zichzelf hardop af waarom een destijds 37-jarige man dat soort gesprekken met minderjarige fans voert. Römer vertelt in de rechtbank dat hij niet met Nena had moeten ‘appen’ en de boel had moeten afkappen. Maar de acteur noemt ook zijn „Amsterdamse opvoeding”, zijn werk als acteur en manier van praten met collega’s. „Zegt u nou dat het normaal is onder acteurs?”, vraagt de voorzitter. Waarna Romer zijn woorden ietwat nuanceert, maar beaamt dat hij makkelijk over seks praat. Hij maakt vaak grappen over seks en hij noemt het een „prettig gespreksonderwerp”. Hoewel hij nu vindt dat hierover praten met een fan niet slim is geweest.

Römer had klaarblijkelijk een groepschat met twee meisjes die ‘douchen’ heette. Waarin volgens een van de aangeefsters „vunzige praat”, „geiligheid” en activiteiten voor onder de douche werden besproken. Maar Römer had naar eigen zeggen vrolijk contact met de meisjes, waar ook Nena dus bij zat. Zelf beschouwde Römer zichzelf meer als een mentor richting haar en mocht hij haar graag. De gesprekken met de minderjarige meisjes betekenden voor hem allemaal niet zoveel.

Wel of geen naaktfoto’s?

Maar de voorzitter zet vraagtekens bij zet de redenering van Römer. „Ik ben daar over een grens gegaan”, concludeert de acteur. Volgens hem en zijn psycholoog heeft hij te veel als hulpverlener willen fungeren. Hij ontkent dat hij erotische gevoelens had bij de gesprekken die hij voerde.

Wel had de acteur een ‘seksueel getinte’ relatie met een ouder meisje, die wel meerderjarig was. Zij ontving dan weer wel een foto van het geslachtsdeel van de acteur. Zelf blijft de acteur volhouden dat hij nooit om naaktfoto’s en -video’s vroeg. Iets wat de aangeefsters wel stellen. Nena zocht uiteindelijk contact met ook de meerjarige meisjes. Dit om hun ervaringen met de acteur te delen.

‘Niet strafbaar’

Römer heeft nooit het idee gehad dat hij iets strafbaars deed. Volgens hem moet je een gesprek over masturberen kunnen hebben. Waarom de berichten dan gewist moesten worden? „Ik ben natuurlijk best wel een bekend persoon. Ik dacht, dit moet niet in de openbaarheid komen. Ik ben een enorme wisser.”

De rechtszaak over Thijs Römer is nog steeds bezig.