Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koeien likken auto ‘kapot’, toerist stapt naar de rechter om schade

Een Duitse wandelaar is boos en stapte naar de rechter voor een opmerkelijke zaak. Een stel koeien zou namelijk zijn auto hebben gelikt en daarmee hebben beschadigd.

De 33-jarige wandelaar Felix F. wilde gewoon gaan wandelen bij de Spitzingsee en genieten van de natuur. Maar terwijl hij en zijn gezelschap van twintig man op een bergtocht waren, cirkelden de koeien rond de auto’s van de groep, waaronder de Mercedes C-Klasse van Felix F.

Koeien likken auto kapot

Na de wandeltocht wachtte het gezelschap een onaangename verrassing toen ze terugkeerden naar het berghotel waar de auto’s geparkeerd stonden. De koeien hebben volgens de man, die het berghotel aanklaagt, ernstige schade veroorzaakt aan vijf auto’s, waaronder zijn eigen.¬†Hij eist 10.500 euro reparatiekosten van de Beierse Staatssportbond (BLSV).

Felix F. en co reisden af ‚Äč‚Äčnaar Haus Bergsee. ‚ÄěWe wilden gewoon een weekend gaan wandelen met de groep”, zegt Felix F. ‚ÄěFantastisch uitzicht en met de Spitzingsee op slechts een paar honderd meter afstand. Het had niet beter gekund”, verklaart hij tegen Duitse media. ‚ÄěMijn achterruitenwisser hing naar beneden, en er waren lik- en kwijlsporen over de hele auto.”

‘Er had een waarschuwingsbord moeten staan’

Bij nader inzien trof hij deuken en beschadigingen aan de lak aan. De daders bleken snel gevonden, gezien de vele koeienvlaaien bij de auto’s. Slechts een uur later passeerde de kudde koeien die de schade kennelijk hadden aangericht weer over de parkeerplaats van het hotel.

De advocaat van de BLSV zei in de rechtbank: ‚ÄěHet is een alpenweide, dus je moet verwachten dat er grazende dieren vrij rondlopen.” De rechter sprak hem echter tegen: ‚ÄěEr had een waarschuwing of een bord moeten staan, vakantiegangers van buitenaf gaan ervan uit dat hun auto veilig op de parkeerplaats van een hotel staat.‚ÄĚ Soortgelijke schadegevallen door grazend vee zijn in het verleden ook voorgekomen, meldt de Duitse krant Bild.

Schikkingsvoorstel

De advocaat bood Felix F. uiteindelijk aan om 60 procent van de koeien-schade over te nemen. Hij heeft nu tot september de tijd om het schikkingsvoorstel te accepteren. Maar zijn wandelende vrienden klagen de BLSV ook aan. Over verdere claims zou binnenkort dus kunnen worden onderhandeld.