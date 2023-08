Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pas op: pedoseksuelen gaan aan de haal met onschuldige vakantiekiekjes van kinderen

Pedoseksuelen speuren sociale media af op zoek naar kinderen die niet volledig gekleed zijn. Pas daarom op met wat je op social media deelt, waarschuwt de politie.

Dit was gespreksstof in de NPO Radio 1-podcast Het Misdaadbureau (Omroep WNL). In eerdere edities waarschuwden experts in de podcast voor vieze trucs van rondtrekkende bendes en slimme deurbellen, die lonkend goud zouden zijn voor criminelen.

Politie: scherm foto’s van kinderen op sociale media goed af

Het zou bijvoorbeeld gaan om foto’s van kinderen aan het strand, bij het zwembad of in bad. De onschuldige vakantiekiekjes van jonge kinderen kunnen opduiken in kinderpornonetwerken. De politie drukt ouders (en opa’s en oma’s en andere familieleden) op het hart om foto’s van kinderen op hun sociale media goed af te schermen. „Zodat mensen die je niet kent geen toegang hebben tot dit soort foto’s”, zegt Ben van Mierlo, landelijk coördinator van het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK), tegen NPO Radio 1. Hij benadrukt dat het niet op grote schaal gebeurt, maar omdat het wel voorkomt, kun je beter het zekere voor het onzekere nemen.

Van Mierlo zegt dat daders de beelden in besloten kinderpornogroepen gebruiken om de indruk te wekken dat ze nieuw materiaal kunnen maken. „Met de vakantiefoto’s van kinderen willen daders laten zien dat ze de beschikking hebben over een kind van een bepaalde leeftijd. We zien vaak dat ze die beelden bewerken, door ze bijvoorbeeld in seksuele posities neer te zetten en er bestaande pornobeelden bij te plakken. Het is een ziekelijke vorm van fantasiebeleving. Het is heel naar als dit gebeurt met foto’s van jouw kind.”

👮 Meldingen kinderpornografie bij de politie Het aantal meldingen voor kinderpornografie bij de politie nam de afgelopen jaren toe. Over heel 2021 ging het om 36.000 meldingen in Nederland, meldde de politie vorig jaar. Dit komt vooral door een betere detectie van strafbaar materiaal.

Reacties