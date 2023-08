Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bakken kritiek op keuze voor Wopke Hoekstra als kandidaat-eurocommissaris: ‘Ontzettend slecht idee’

De kogel is door de kerk: het kabinet draagt Wopke voor als kandidaat-commissaris voor de Europese Commissie. Hij moet kersvers GroenLinks/PvdA-lijstrekker Frans Timmermans opvolgen. De keuze doet bij veel mensen de wenkbrauwen fronsen. Vooral op het feit dat Hoekstra zich met klimaat moet gaan bezig houden klinkt bakken kritiek.

Timmermans was de klimaatman van de commissie, het dagelijks bestuur van de EU. Demissionair buitenlandminister Hoekstra moet nog wel een hoorzitting in het Europees Parlement doorstaan. „Ik heb breed geconsulteerd bij alle smaldelen binnen het kabinet en bij de Europese Commissievoorzitter”, zei premier Mark Rutte via een woordvoerder. „Daarbij ben ik tot de conclusie gekomen Wopke Hoekstra voor te dragen als kandidaat-commissaris voor de Europese Commissie. Hij is zeer breed ervaren op financiën en buitenlandse zaken.”

Verbazing binnen D66

Bronnen binnen D66 zijn verbaasd en teleurgesteld over de voordracht. Zij hadden gehoopt en het logisch gevonden als een kandidaat van hun partij was voorgedragen, ook omdat D66 niet eerder een Eurocommissaris heeft geleverd.

Demissionair vicepremier Sigrid Kaag reageert dat ze zich kan zich vinden in de voordracht van Hoeksta. „Maar het is geen geheim is dat D66 als pro-Europese partij ook interesse had. Kijk naar het profiel van onze lijsttrekker Rob Jetten, wat hij doet op klimaat, naar Kajsa Ollongren, Hans Vijlbrief, ikzelf ook. Het zou heel eervol zijn geweest als iemand van onze partij zou zijn voorgedragen. Maar we hebben natuurlijk als demissionair kabinet nog wel een paar belangrijke klussen te klaren”

Door ‘een samenloop van factoren’ heeft premier Mark Rutte volgens haar voor de CDA’er Hoekstra gekozen. Er is niet overlegd met haarzelf, maar de premier heeft ‘gesondeerd’ bij politieke partijen en er is overlegd met president Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Ook in de wandelgangen in Brussel klinkt verbazing dat Hoekstra naar voren is geschoven en niet bijvoorbeeld Kaag. Haar ervaring als diplomaat zou beter passen bij de rol van Eurocommissaris op het gebied van klimaat, vinden sommige ingewijden, omdat in deze functie veel onderhandeld moet worden.

Sociaaldemocraten niet enthousiast

De sociaaldemocraten en ook de groenen in het Europees parlement zijn niet meteen enthousiast over zijn voordracht. De sociaaldemocraten betwijfelen of de klimaatportefeuille bij een christendemocraat wel in goede handen is. Dat is veiliger bij de sociaaldemocraten zelf, vinden de geestverwanten van de vertrokken Timmermans. Ze stellen dat de christendemocraten de afgelopen maanden zich op „cynische en populistische” wijze heeft gekeerd tegen bijvoorbeeld de natuurherstelwet, een belangrijk onderdeel van de milieu- en klimaatplannen van de Europese Commissie.

Hoekstra reageert op kritiek

Hoekstra reageerde vandaag dat hij zich zowel als minister van Financiën als van Buitenlandse Zaken met klimaat heeft bezig gehouden. „Het is een van de grote thema’s van deze tijd.” Hij kijkt er dan ook naar uit om later dit jaar zich te mengen in diplomatie rondom het thema tijdens de klimaattop in Dubai.

Hoekstra vindt het ‘een enorme eer’ dat het kabinet wil dat hij Timmermans opvolgt. „Ik ga mijn stinkende best doen”, zegt Hoekstra meermaals. Op verbazing over zijn voordracht gaat hij niet in. „Ik kan alleen zeggen dat ik het kabinet zeer erkentelijk ben.”

Wel heeft hij even na moeten denken of hij zijn prominente rol in de steun aan Oekraïne kon opgeven. „Maar niemand is onmisbaar. Het kabinet gaat vol door met steun aan Oekraïne en Rutte en defensieminister Kajsa Ollongren zullen de kar blijven trekken.”

Reacties op X

Ook op X klinkt veel onbegrip „Niet om heel partijpolitiek te doen hoor, maar letterlijk elke bewindspersoon van D66 zou een betere Eurocommissaris zijn dan Wopke Hoekstra”, denkt een D66’er. Een ander: „Wopke Hoekstra naar Brussel sturen is zoiets als Frans Duijts voor Nederland met het Eurovisiesongfestival mee laten doen.”



wat een ontzéttend slecht idee, dit. echt, wtf. waarom promoveer je deze man nóg een keer?https://t.co/uHkilb6CPy — TINKEBELL. (@looovetinkebell) August 24, 2023



Intussen is Wopke Hoekstra vandaag wereldkampioen geworden op het onderdeel Omhoog Vallen. Knap! — Claudia de Breij (@claudiadebreij) August 24, 2023



Mensen doen alsof Wopke Hoekstra een vreemde keuze is voor deze post, maar hij heeft voordat hij de politiek in ging veel gedaan op het gebied van klimaatverandering bij <checks notes> Shell — Jan (@j_postma) August 24, 2023

