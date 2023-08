Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boodschappen worden wéér duurder: voedselprijzen stijgen door extreem weer en einde van de graandeal

Het ‘drama’ in de supermarkten is nog niet voorbij: voor het eerst in drie maanden zijn de voedselprijzen wereldwijd weer gestegen. Extreem hoge temperaturen in Zuid-Europa en zware regenval in China zorgen voor tegenvallende oogsten, zo zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Ook het verlopen van de zogeheten graandeal afgelopen maand zorgde voor prijsstijgingen.

Graandeal laat voedselprijzen stijgen

De graandeal, die op 22 juli 2022 ondertekend werd, maakte de export van graan uit Oekraïne mogelijk, ondanks de oorlog met Rusland. Halverwege juli dit jaar liet Rusland echter weten de deal niet voor de vierde keer te willen verlengen. De graandeal kwam daarmee ten einde. De Verenigde Naties waarschuwde direct na het vervallen van de deal voor prijsstijgingen en de gevolgen voor miljoenen mensen.

Twee weken later zijn die gevolgen al zichtbaar. De voedselprijzen zijn de afgelopen maand met 1,3 procent gestegen. Vooral plantaardige oliën zijn duurder geworden: de prijzen daarvan stegen met ruim 12 procent. Ook de prijs van rijst is enorm gestegen en is zelfs het hoogst in meer dan tien jaar. Dat komt mede doordat India, de grootste rijstexporteur van de wereld, minder rijst exporteerde.

De prijsstijgingen baart de FAO „grote zorgen over de voedselzekerheid” voor een groot deel van de wereldbevolking. Vooral onder de armste mensen.

Boodschappen een duur uitje geworden

Vorig jaar maart bereikten de voedselprijzen nog een recordhoogte. Dat kwam toen mede door de oorlog in Oekraïne, die toen net begonnen was. Sindsdien is een bezoekje aan de supermarkt er niet leuker op geworden. De inflatie heeft de prijzen flink omhoog gegooid, al is hier en daar soms ook weer een daling te zien in de voedselprijzen. Zo zijn boter, melk en eieren weer een stukje goedkoper dan een jaar geleden.

Maar voor de rest van de boodschappen blijven de prijzen hoog en het ziet er niet naar uit dat deze binnenkort gaan zakken. Toch zijn er een aantal mogelijkheden om geld te besparen tijdens de boodschappen, zoals het maken van een weekmenu en het goed letten op de aanbiedingen.