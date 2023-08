Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kees Kwakman imiteert onder andere Philips Freriks in De Slimste Mens: ‘Je hebt een gave’

In de laatste aflevering van De Slimste Mens betrad voormalig profvoetballer en voetbalanalist Kees Kwakman het strijdtoneel. Hij was niet alleen een verdienstelijke speler, maar schudde ook nog een paar imitaties uit zijn mouw. Waaronder één van de onvolprezen presentator van het programma, Philip Freriks.

Kwakman ging de strijd aan met presentator Dwight van van de Vijver en Michelinster chef-kok en BinnensteBuiten-expert Leon Mazairac. Eerder deze week kreeg Freriks nog de lachers op zijn hand toen hij een yogahouding probeerde.

Kees Kwakman in De Slimste Mens

„Jij hebt een gave”, zegt Freriks tegen Kwakman aan het begin van de aflevering. „Jij hebt nog een ander talent en dat is dat je voetballers en trainers heel goed kunt imiteren.” Kwakman grijnst. „Ik was er al bang voor. Het klopt, volgende vraag.” Freriks: „Heb jij een voorkeur voor bepaalde figuren?” Kwakman: „Dat gaat overal en nergens heen, maar ik denk dat ik begonnen ben met Johan Cruijff.” Freriks is benieuwd of hij Cruijff goed kan nadoen. „Dan moet je een beetje door je neus heen praten”, legt de analist uit. Cruijff imiterend: „Dat is logisch hè, als je hem doorschiet heb je kans om te scoren.”

„Ik hoorde dat het imitatietalent in huize Kwakman wordt overgedragen van vader op zoon”, zegt Freriks. „Mijn zoon is liefhebber van De Slimste Mens, dus we kijken vaak samen. En eigenlijk op het moment dat jij begint over de vraag van de dag, als je het eerste woord zegt, begint mijn zoon gelijk met de imitatie. ‘Voor de Slimste Mens, voor de appspelers, dit was de vraag van de dag. Wilt u ook zo’n Slimste Mens-mok winnen?’”, imiteert Kwakman Freriks. „Hij imiteert mij”, reageert de presentator lachend. „Dat hoor ik dan gelijk rechts naast mij op de bank. Dus dan denk ik: hij heeft toch iets van mij”, vertelt Kwakman. Freriks: „Eerlijk gezegd heb ik mezelf hier niet in herkend.” Kwakman: „Hij is ook nog niet zo goed, maar dat komt wel.”



Overigens was hij zelf niet zo tevreden over zijn imitatie, zo zei hij op X:



M’n philip-imitatie was niet zo goed, misschien toch de zenuwen. — Kees Kwakman (@keeskwakman14) August 25, 2023

Kwakman door naar de volgende ronde

Even later doet Kwakman nog een imitatie, bij het onderwerp Bassie en Adriaan. Kwakman vertelt dat Bassie een van zijn jeugdhelden is. „Ik heb het bij mijn kinderen geprobeerd er in te krijgen, dat is bij mijn zoon wel gelukt, bij mijn dochter niet echt. Dat is toch jeugdsentiment.” Hij prijst de humor van het kinderprogramma. „Het was gewoon geniaal bedacht.” Bassie zelf heeft hij nog nooit geïmiteerd, maar B2 en Vlugge Japie wel. Die laatste imiteert hij treffend in de studio; „Hey, Baas, daar loopt-ie, de acrobaat.”

Naast imitaties wordt er natuurlijk ook nog gewoon gespeeld. Het is uiteindelijk Mazairac die er met de dagwinst vandoor gaat, waardoor Kwakman en Van van de Vijver tegenover elkaar komen te staan in de dagfinale. Het verschil is slechts twee seconden, dus een bloedspannend slot volgt. Kwakman weet met zijn kennis over Brad Pitt het verschil te maken en stuurt Van van de Vijver naar huis.

