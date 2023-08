Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel betaal je voor een abonnement op alle streamingdiensten

De wildgroei aan nieuwe kijkplatforms brandt een gat in onze portefeuille. Maar hoeveel geld zou het kosten om een abonnement te nemen op alle beschikbare streamingdiensten in Nederland? Een overzicht, van Netflix tot HBO Max.

Gelukkig bestaan er ook streamingdiensten die volledig gratis zijn. In dit artikel hebben onze collega’s van Manners er zelfs negen voor je opgesomd.

De abonnementen van alle streamingdiensten

Laten we eerst een opsomming maken van alle betalende streamingdiensten in Nederland, met daarbij ook de verschillende abonnementsopties. Onderaan tellen we alles bij elkaar op en zie je hoeveel geld je minimaal en maximaal kwijt zou zijn.

Eventuele welkomstbonussen of kortingen rekenen we niet mee. Zo bieden meerdere platforms bijvoorbeeld een jaarabonnement aan, waarbij je maandelijks dan iets minder betaalt. Maar wij kijken enkel naar de maandabonnementen van de streamingdiensten.

Netflix

Type Abonnement Prijs Basic € 7,99 Standaard € 11,99 Premium € 15,99

Link naar abonnementen en prijzen op Netflix.

HBO Max

Type Abonnement Prijs Basic € 5,99 Standaard € 7,99

Link naar abonnementen en prijzen op HBO Max.

Disney+

Type Abonnement Prijs Standaard € 9,99

Link naar abonnementen en prijzen op Disney+.

Amazon Prime Video

Type Abonnement Prijs Standaard € 2,99

Link naar abonnementen en prijzen op Prime Video.

AppleTV+

Type Abonnement Prijs Standaard € 6,99

Link naar abonnementen en prijzen op AppleTV+.

SkyShowtime

Type Abonnement Prijs Standaard € 6,99

Link naar abonnementen en prijzen op SkyShowtime.

Discovery+

Type Abonnement Prijs Entertainment € 3,99 Entertainment & Sport € 5,99

Link naar abonnementen en prijzen op Discovery+.

Viaplay

Type Abonnement Prijs Standaard € 15,99

Link naar abonnementen en prijzen op Viaplay.

NPO Plus

Type Abonnement Prijs Standaard € 2,95

Link naar abonnementen en prijzen op NPO Plus.

Videoland

Type Abonnement Prijs Basis € 4,99 Plus € 9,99 Premium € 11,99

Link naar abonnementen en prijzen op Videoland.

Canal Digitaal

Type Abonnement Prijs Standaard € 14,95

Link naar abonnementen en prijzen op Canal Digital.

Cinetree

Type Abonnement Prijs Standaard € 7,99

Link naar abonnementen en prijzen op Cinetree.

Film1

Type Abonnement Prijs Standaard € 9,95

Link naar abonnementen en prijzen op Film1.

CineMember

Type Abonnement Prijs Standaard € 9,99

Link naar abonnementen en prijzen op CineMember.

Prijs voor abonnement op alle streamingplatforms

Stel dat we dus een abonnement nemen op alle betalende streamingdiensten die in Nederland beschikbaar zijn, kom je minimaal uit op een bedrag van 111,75 euro per maand.

Wil je liever alle premiumopties, dan zal je maximaal 130,74 euro per maand moeten betalen voor alle abonnementen samen.

