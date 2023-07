Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bedrijf achter statiegeldautomaten gehackt, inname blikjes en flesjes stokt

Het bedrijf dat veel statiegeldautomaten voor blikjes en flessen aan supermarkten levert, is gehackt. Het bedrijf heet Tomra en het heeft meer dan 4000 flessenautomaten in Nederlandse supermarkten. De hack gaat voor ongemak zorgen.

Zo werkt een aantal oudere statiegeldautomaten niet zonder verbonden te zijn met Tomra’s servers. Bovendien kan het bedrijf als er een probleem is met een automaat niet op afstand zien wat er mis is. Ze moeten dus een monteur sturen voor elk klein probleem. Door de start van recycling van blikjes zijn er bij veel automaten meer storingen dan normaal. Die kunnen nu niet snel opgelost worden.

Ransomware treft maker statiegeldautomaten

René Hissink, de baas van Tomra in Nederland, zegt tegen de NOS: „Dit komt nooit goed uit, maar het is extra lastig tijdens de vakantie en terwijl we bezig zijn met het aanpassen van de automaten voor blikjes.”

Supermarkten moeten nu langer wachten op de reparatie van een automaat. Hissink zegt: „Normaal kunnen we binnen zes uur na een melding op de plek van het probleem zijn. Nu duurt dat een dag langer.” Sommige automaten waren al stuk door vuil uit blikjes. Die werken nu langer niet dan normaal. Onder andere Albert Heijn, Jumbo, Plus, COOP, Spar en Aldi hebben flessenautomaten van Tomra. Op social media worden foto’s van automaten die door de hack buiten dienst zijn gedeeld.



De hack begon afgelopen weekend bij de Amerikaanse afdeling van Tomra. Daarna heeft het bedrijf besloten om de online verbindingen met de flessenautomaten uit te zetten. Ze blijven uit tot ze weten wat er precies aan de hand is en of het veilig is om ze weer aan te zetten. Hissink zegt dat de hackers geen geld hebben gevraagd om bestanden terug te geven. „Dat geeft ons hoop dat we er op tijd bij waren. Maar om veilig te zijn, moesten we alles uitzetten.”

👾 Wat is ransomware ook alweer? Tomra is getroffen door ransomware. Dat is een soort kwaadaardige software die medewerkers soms per ongeluk openen. Bijvoorbeeld omdat het is vermomd als een belangrijke bijlage in een e-mail. Het blokkeert de toegang tot de gegevens van een computer, of als de beveiliging niet op orde is alle bestanden van een bedrijf. De makers vragen dan om geld om de blokkade op te heffen. Dit wordt losgeld genoemd, vandaar de naam ‘ransomware’.

Ongemak voor consument

Het is op dit moment moeilijk in te schatten hoeveel automaten door de hack uit te lucht zijn. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel schat dat het om maximaal 25 procent van de automaten gaat. De brancheorganisatie zegt dat consumenten het per supermarkt moeten bekijken en in het ergste geval hun blikjes en flessen weer mee naar huis moeten nemen.

Als de automaten lang offline zijn, kan dat extra problemen opleveren. Doordat het centrale systeem is uitgeschakeld, kunnen de automaten ook niet bijgewerkt worden. Als er een nieuwe fles of een nieuwe barcode op een blikje komt, herkent de automaat die niet.