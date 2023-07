Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De 5 slechtste vliegvelden in Europa met de meeste vertraging

Passagiersrechtenbedrijf AirHelp heeft onderzoek gedaan naar luchthavens in juni 2023. Dit zijn de vijf slechtste vliegvelden in Europa met de meeste vertraging en geannuleerde vluchten.

Met het vliegtuig op vakantie binnen Europa is in veel gevallen niet nodig. Met de trein of auto kom je overal, en Nederland zelf is ook prachtig. Mocht je wel willen vliegen, kun je onderstaande vliegvelden beter vermijden.

Vliegvelden in Europa met de meeste vertraging

Vorige zomer was een rampzomer voor Europese luchthavens. Stakingen, overbelasting, dat soort ongein. Je kunt je vast nog de chaos en kilometers lange rijen herinneren op Schiphol. Mocht je toch gaan vliegen, wees gerust: Schiphol behoort niet meer tot de slechtste vliegvelden van Europa.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Om een idee te krijgen van hoe luchthavens dit jaar omgaan met de drukte analyseerde passagiersrechtenbedrijf AirHelp annuleringen en vertragingen van meer dan 15 minuten. De gegevens zijn in juni 2023 gemeten op alle Europese luchthavens met 5000 of meer vluchten in die maand.

1. Londen Gatwick (LGW)

54,08 procent van alle vluchten heeft vertraging of wordt geannuleerd

Met het vliegtuig naar Londen is bijna een lachertje. Vanaf 55 euro ga je vanuit Amsterdam naar Londen met de trein en de kortste rit duurt iets meer dan 4 uur. Ook al is de vliegtijd veel korter, de wachttijden op vliegvelden compenseren dat weer. Vooral als je naar London Gatwick vliegt, nummer één op de lijst met slechtste vliegvelden in Europa.

2. Lissabon Humberto Delgado (LIS)

51,04 procent van alle vluchten heeft vertraging

Toegegeven, er is in Europa bijna niets mooier dan het afreizen van de Portugese kust. Tip: maak er een roadtrip van met een camper, als je tijd hebt. En vlieg sowieso niet naar Lissabon, want dat levert vertraging en een hoop chaos op.

3. Kopenhagen Kastrup (CPH)

50,88 procent van alle vluchten heeft vertraging of wordt geannuleerd

Vanuit Utrecht, ongeveer het centrum van Nederland, rij je met je auto in 9 uur naar Kopenhagen. Vliegen is sneller, maar inclusief de vertraging en inchecktijd zal het uiteindelijk niet veel schelen. Verrassend genoeg staat het normaal zo georganiseerde Denemarken met Kastrup in de top 5 slechtste vliegvelden binnen Europa.

4. Parijs Charles de Gaulle (CDG)

50,60 procent van alle vluchten heeft vertraging of wordt geannuleerd

Met de Thalys reis je in 3 uren en 20 minuten van Amsterdam naar Parijs. En dan heb je een stuk minder kans op vertraging dan op luchthaven Parijs Charles de Gaulle. Ook hier wijken meer dan de helft van alle vluchten af van het schema.

5. Antalya (AYT)

47,34 procent van alle vluchten heeft vertraging of wordt geannuleerd

Ga je op all-inclusive vakantie naar Turkijke, dan is niet alleen acht dagen hetzelfde voedsel inbegrepen, maar ook vertraging op het vliegveld. Antalya is de hekkensluiter in de top 5 slechtste vliegvelden van Europa.

En hoe zit het met luchthaven Schiphol in Amsterdam in 2023?

36 procent van alle vluchten heeft vertraging of wordt geannuleerd

Schiphol was vorig jaar een ramp, maar het is er in 2023 beter op geworden. Volgens het onderzoek van AirHelp valt de luchthaven in Amsterdam dit jaar buiten de top 10. ‘Slechts’ 36 procent van alle vluchten heeft vertraging of is geannuleerd in juni. Een goede score volgens het passagiersrechtenbedrijf, omdat het een van de drukste vliegvelden binnen Europa is.