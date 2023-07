Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vakantie naar het zuiden voor de boeg? Deze landen kampen met ‘bloedhitte’

Voor veel Nederlanders staat de vakantie voor de deur en dat betekent kamperen aan de Spaanse Costa Brava, pizza’s onder de Italiaanse zon of zwemmen in blauwe wateren rondom de Griekse eilanden. Maar in het zuiden van Europa staat veel vakantiegangers ook bloedhitte te wachten. Met temperaturen boven de 40 graden.

Wij Nederlanders reizen graag in de zomer richting het zuiden om het warme weer op te zoeken. Maar wellicht is het nu wel te veel van het goede. Omdat deze zuidelijke landen veelal kampen met een hittegolf.

Spanje, Italië, Griekenland en Balkan

In Italië is het namelijk tussen de 41 en 45 graden, Spanjaarden dealen met temperaturen tussen de 40 en 47 graden en ook in Griekenland en op de Balkan is het rond de 40 graden.

De hitte bereikte Europa vanuit Afrika. In Marokko en Algerije is het namelijk 49 graden en daardoor krijgt Zuid-Europa te maken met een hogedrukgebied boven de Middellandse Zee, vertelt Buienradar-meteoroloog Nicolien Kroon tegen RTL Nieuws.

Warme vakantie in het zuiden

En dat betekent dat het met name in Spanje goed warm is. Vooral in regio’s als Sevilla en Murcia reiken de temperatuur voor Zuid-Europese begrippen extra hoog. In Italië stijgt het kwik op eilanden als Sardinië tot 43-45 graden en in het land zelf tot rond de 41 graden. In Zuid-Frankrijk, waar ook veel Nederlanders graag vertoeven, wordt het iets minder heet. Daar stijgen de temperaturen maximaal tot 35 graden. En in Groot-Brittannië wordt er voornamelijk regen verwacht.

Die hitte blijft de komende tijd nog wel even hangen. Nog zeker de komende twee weken. Overigens is het hitterecord nog niet overschreden. Dat staat op 48,8 graden en werd op 11 augustus 2021 gemeten in Siracusa op Sicilië.

Hitte steeds ‘gewoner’

Kroon legt uit dat deze temperatuurstijgingen te wijten zijn aan klimaatverandering. „Het wordt steeds ‘gewoner’, en het wordt iets waarmee we moeten dealen als het klimaat blijft opwarmen.” In Spanje was het trouwens al eerder dit jaar heet. Volgens Kroon hadden de Spanjaarden een droog voorjaar, waren er bosbranden, moesten mensen zuinig doen met water en is er sprake van verwoestijning.

