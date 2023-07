Boodschappen blijven duur, maar niet álle producten stijgen in prijs

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boodschappen blijven duur, maar niet √°lle producten stijgen in prijs

Iedereen merkt het in de supermarkt: de hoeveelheid boodschappen die je twee jaar geleden voor twintig euro kon kopen, is inmiddels een stuk minder geworden. Maar het is niet alleen maar slecht nieuws: boter, melk en eieren zijn namelijk dit jaar weer in prijs gedaald.

Je bent wél veel meer kwijt aan uien en zoetigheden, zo blijkt uit een analyse van NU.nl.

Boter, melk en eieren

Een pakje roomboter kostte bij de grote supermarktketens ongeveer 2,59 euro aan het begin van dit jaar. Nu kost de merkloze variant van 250 gram weer iets minder, namelijk 2,25 euro.

Hetzelfde effect is te zien bij de prijzen van melk en eieren: volgens NU.nl kan een pak melk op dit moment zo’n 15 procent goedkoper zijn dan aan het begin van dit jaar. De goedkoopste halfvolle melk van 1 liter kost nu iets minder dan 1 euro.

Ook eieren zijn weer goedkoper dan aan het begin van dit jaar. Door de vogelgriep en hoge graan- en energieprijzen schoten de prijzen van een doosje eieren een aantal maanden geleden omhoog. Met Pasen rekende de consument ruim 2,80 euro af voor zes scharreleieren. Nu, halverwege juli, is de prijs weer gedaald en tikt de consument 1 euro minder af voor het doosje scharreleieren.

Andere boodschappen wel duurder

Maar buiten boter, melk en eieren om, worden andere boodschappen nog steeds duurder. In de afgelopen tijd steeg de prijs van onder andere brood, thee, appelstroop, chocolade en snoep. De prijs voor suiker bereikte dit jaar een recordhoogte, zo stelt NU.nl.

Ook de prijzen van uien reizen de pan uit. Een zak met 1 kilo witte uien is sinds het begin van dit jaar bijna in prijs verdubbeld: van 1,19 euro naar 2,30 euro. Dit heeft grotendeels te maken met dat 2023 door het natte voorjaar en de daaropvolgende droogte een moeilijk jaar is voor de Nederlandse uien.

Het ziet er vooralsnog ook niet naar uit dat de prijs van uien, of van brood of thee, binnenkort weer gaat zakken. Toch zijn er een aantal mogelijkheden om geld te besparen tijdens de boodschappen, zoals het maken van een weekmenu en het goed letten op de aanbiedingen.