Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koning Willem-Alexander over bedreigingen Amalia: ‘Opgeven is geen optie’

Binnen het gezin van koning Willem-Alexander en koningin Máxima valt de situatie rond de bedreigingen van prinses Amalia zwaar. Dat liet het koningspaar gister weten tijdens het persgesprek gistermiddag ter afsluiting van het staatsbezoek aan Slowakije.

„Voor de privésituatie binnen ons gezin is het zwaar. Maar wij lossen dat met elkaar geheel goed op. We zijn sterk als gezin. We hebben drie fantastische kinderen en ik heb een fantastische vrouw en met zijn vijven zijn we sterk genoeg om hieruit te komen.”

Situatie Amalia met een positieve blik benaderen

Koningin Máxima voegde daaraan toe dat zij dit als gezin „met een positieve blik” proberen te benaderen. „We proberen er iets van te maken en positief te blijven. En ik wil ook zeggen dat deze situatie niet alleen voor ons geldt, maar ook voor heel veel advocaten, directeuren van gevangenissen, politici en journalisten. We leven met hen allemaal mee.”

Op de vraag of het vol te houden is, zei Willem-Alexander dat opgeven geen optie is. „We moeten hier doorheen, ook als samenleving. Hier moeten we bovenop komen.”

Met de „samenleving” doelt de koning op de verruwing en verharding van de maatschappij. Zo was er tijdens het staatsbezoek veel aandacht voor de veiligheid van journalisten. „Het feit dat je als journalist je werk niet meer kunt doen, betekent dat we als samenleving weerbaarder moeten zijn om dit soort problemen aan te kunnen pakken.”

‘Ik heb het nog steeds heel moeilijk’

Vorig jaar werd bekend dat Amalia als gevolg van bedreigingen niet in Amsterdam kon gaan wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen, maar woont nog altijd thuis. Tijdens haar kennismakingsreis vorige maand door het Caribisch deel van Nederland deelde Amalia hoe moeilijk deze periode voor haar is.

„Ik ging mijn studententijd in met de gedachte te gaan doen wat een student doet. De realiteit was helaas allesbehalve dat. Ik ga er heel eerlijk in zijn: ik heb het nog steeds heel erg moeilijk. Ik hoop dat er snel verandering in komt.”