Brenda opende camping voor LHBTIQA+-jongeren: ‘Zien dat je kind aansluiting heeft gevonden, is een ongekend gevoel’

Een camping voor LHBTIQA+-jongeren opzetten: J/M Ouders-columnist Brenda Schaapers (54) deed het. Haar eigen kind is non-binair, waar ze ook de inspiratie voor de camping uithaalde. „Het was zoals het hoort te zijn op vakantie, alleen kenden wij dat gevoel niet, dus daar waren we heel dankbaar voor.”

Vorig jaar opende ze de deuren van haar camping De Paradijsvogel voor de eerste keer, dit jaar wordt de camping voor de tweede keer geopend. Na het succes van vorig jaar heeft Brenda er enorm veel zin in en kan ze niet wachten tot het zover is.

Boven verwachting

„Vorig jaar ging het heel erg goed, zelfs boven verwachting. Het was overweldigend, ik wist niet dat het zo mooi kon zijn. Er waren veel gezinnen en ik hoopte dat de jongeren konden ontdooien, zich veilig voelden en een fijne tijd kregen. Je merkte dat de jongeren bij aankomst nog verlegen of nerveus waren, maar 24 uur later waren het hele andere kinderen. Ze waren heel vrij, lieten zich aan iedereen zien en praatten voluit met elkaar. Ik dacht: wat is hier gebeurd? Daar hoopten we op en dat dat echt gebeurde, was ontzettend fijn.

De sfeer op de camping was zo liefdevol en er was zo’n fijne energie. Ook voor mij en alle andere ouders was dit heerlijk, want wij hebben ook last van de weerstand van de maatschappij waar onze kinderen mee te maken hebben. Als mijn kind thuis een keer een jurk aandeed, was ik altijd op mijn hoede voor de gedachtes en het commentaar van anderen. Toen hen op de camping een keer een jurk aandeed, vond ik het alleen maar leuk om te zien en voelde ik daar verder geen angst bij. Ik wist dat het veilig was.

Dankbaarheid

De week op de camping gaf mij ook een fijn gevoel. De emoties en dankbaarheid van de ouders was erg aanwezig. Zien dat je kind aansluiting heeft gevonden, terwijl dat anders nooit zo is omdat het kind te anders is, is een ongekend gevoel. Ze gingen op in een groep en trokken over de hele camping. Het was zoals het hoort te zijn op vakantie, alleen kenden wij dat gevoel niet, dus daar waren we heel dankbaar voor. Doordat de kinderen eindelijk een groep hadden waar ze zich bij konden aansluiten, hadden wij als ouders ook wat tijd voor onszelf. Dat was wel even wennen, maar ook wel even nodig.

Dit jaar komen veel gezinnen weer terug, daar zijn we superblij mee. Ook komen er veel nieuwe mensen, dat is heel mooi. Er zijn dit jaar een paar dingen anders dan vorig jaar. Vorig jaar was de camping een week open, dit jaar zijn we twee weken open. Ook merkten we vorig jaar dat voor een groep transjongens het programma niet heel toereikend was. Zij hielden van muziek maken, een vuurtje stoken, een beetje die jongensachtige dingen. Toen dacht ik: dat moet ik dus verbeteren. Daarom laten we dit jaar twee keer een muzikant invliegen die zelf ook transman is. Hij is ook een heel traject doorgegaan, dus die herkenning is heel fijn.

Het programma

We hopen op een verdubbeling van het aantal mensen van vorig jaar, vorig jaar hadden we tachtig gasten. We weten niet of het gaat lukken, maar we hopen er wel op. Dit jaar hebben we een iets rustiger programma dan vorig jaar. We organiseren laagdrempelige activiteiten, zodat de jongeren elkaar rustig kunnen leren kennen. Zo had ik vorig jaar een legpuzzel neergelegd, wat uiteindelijk een groot succes bleek te zijn. Allemaal jongeren kwamen er omheen staan, waardoor het een plek werd waar je heel laagdrempelig kennis met elkaar kon maken. Je hoeft elkaar niet aan te kijken, dat had een grote aantrekkingskracht. Ook organiseren we bingo en is er een catwalk. Op de aankomstavond organiseren we een spelletjesavond, dan komt iedereen samen en kunnen ze elkaar leren kennen. Ook gaan we vaker met elkaar eten. Zo willen we de jongeren bij elkaar brengen.

Zichzelf kunnen zijn

Ik kijk er het meeste naar uit dat de jongeren elkaar weer kunnen vinden. Dat ze kunnen ontdooien en zichzelf kunnen zijn. En ook dat de ouders even kunnen ontspannen. Ik kijk uit naar dat dankbare gevoel en de energie die ik vorig jaar voelde. Toch vind ik het ook wel spannend hoor. Het was vorig jaar zo’n succes, dat kan toch haast niet weer gebeuren? Het kan eigenlijk niet overtroffen worden. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. Mijn kind heeft er ook veel zin in. Ik vroeg: ‘Ga jij nog op vakantie?’, maar het antwoord was: ‘Nee hoor, de camping is mijn vakantie.’ Hoe mooi is dat?

Ik hoop van harte dat de jongeren na de twee weken naar huis gaan met een ander gevoel. Dat ze voelen dat ze er mogen zijn en dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat ze meer zelfvertrouwen hebben gekregen en dat ook meenemen naar de ‘harde’ wereld. Dat ze onthouden dat het ook anders kan zijn.”

Camping De Paradijsvogel is deze zomer open van 4 tot en met 21 augustus. Heb je interesse? Neem dan een kijkje op de website.

