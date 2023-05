Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rotterdamse burgermeester Aboutaleb reageert op explosies: ‘Er heerst hier bij een heleboel mensen angst’

Knal na knal. Het blijft helaas nog steeds raak in Rotterdam. Afgelopen nacht vond daar namelijk de vijftigste explosie van dit jaar plaats. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn dat er al meer dan in heel 2022. Burgemeester Achmed Aboutaleb laat nu van zich horen en hoopt dat de rust „zo snel mogelijk zal wederkeren.”

Eerder vierde de stad vorige week nog groot feest toen de koninklijke familie de stad bezocht tijdens Koningsdag. Het was zelfs extra bijzonder aangezien koning Willem-Alexander dit jaar tien jaar op de troon zit. Helaas is het behalen van vijftig explosies in vier maanden een veel triester jubileum.

Aboutaleb reageert in video

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam hoopt dat er snel een einde komt aan de reeks explosies in zijn stad. Hij laat in een reactie weten de situatie „zeer serieus” te nemen. In Rotterdam waren de laatste tijd meerdere explosies. „Ik begrijp dat dit leidt tot bezorgdheid. Ik wil u laten weten dat wij deze situatie zeer serieus nemen en er samen met politie en OM alles aan doen om de veiligheid in onze stad te waarborgen”, zegt de burgemeester. Aboutaleb nam een kijkje in de stad „om te kijken wat hier gebeurt en om de politiemensen die er massaal aanwezig zijn een hart onder de riem te steken.”

Volgens Aboutaleb zijn veel mensen in de buurt bang. „De beste manier om deze mensen een gevoel van veiligheid te geven, is toch ook het massaal aanwezig zijn van de politie. We doen er nu echt werkelijk alles aan.” Gisteren lieten de gemeente en politie al weten de beveiliging en het toezicht op te zullen schroeven op plaatsen die de afgelopen tijd zijn getroffen door explosies.

Volgens een woordvoerder van Aboutaleb is er naast extra politie ook langer handhaving op de Crooswijkseweg. De handhavers zijn hier nu tot 02.00 uur aanwezig. Normaal gesproken werken ze hier tot 23.00 uur.



Op de #Crooswijkseweg is om 2.30u een explosie afgegaan bij het pand van de toko. Gelukkig raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek en is in de omgeving op zoek naar de dader(s). Het is het 4e incident in deze straat deze week. Gister werd een aanslag hier nog voorkomen. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) April 30, 2023

Keer op keer raak

De meest recente explosie was vannacht in de Witte de Withstraat, een populair uitgaansgebied in het centrum. Ook in de Van Speykstraat in het Oude Westen waren in de afgelopen dagen meerdere incidenten. Of er een verband is tussen de gebeurtenissen in de verschillende wijken is niet bekend.