Chaos en woede bij aanvraag wegbezuinigd STAP-budget: ‘Bizarre, idiote loterij’

De aanvraagrondes voor het STAP-budget zijn standaard een chaos van jewelste. Mensen blijken massaal oren te hebben naar een gratis opleiding van Vadertje Staat en dat levert gigantische wachtrijen op.

Vandaag was weer zo’n ronde, maar deze keer stond er net even wat meer op het spel. Sinds vorige week weten we dat het kabinet het STAP-budget volgend jaar wegbezuinigt, dus wie er nog van wil profiteren moet er als de kippen bij zijn. Een recept voor woede en frustratie dus, en zo geschiedde. Al het beschikbare STAP-budget is vandaag binnen drie uur opgeraakt en mensen op Twitter zijn boos.

Het STAP-budget is bedoeld om mensen de kans te geven een opleiding te volgen waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. Het budget kreeg bakken kritiek toen bleek dat er ‘snoepreisjes’ en cursussen mee werden gefinancierd die helemaal niet arbeidsmarktgericht waren. De regeling werd tot twee keer toe aangescherpt. Eind februari bleek dat mensen zich nog steeds konden inschrijven voor cursussen als ‘bier proeven’ en ‘Reiki Master worden’. Boosheid alom, en en nu heeft het kabinet er dus maar helemaal het mes ingezet.

STAP-budget: 34 miljoen vergeven

Uitkeringsinstantie UWV moest vandaag rond 13.00 het loket sluiten omdat de beschikbare 34 miljoen euro was vergeven. Ruim 38.000 mensen hebben een aanvraag kunnen indienen. 159.000 mensen hadden van tevoren aangegeven dat zij voor de subsidieregeling in aanmerking wilden komen. Op het hoogtepunt stonden er zo’n 257.000 apparaten in de wachtrij om een aanvraag te doen.

„Het is natuurlijk erg teleurstellend voor veel mensen die vandaag geen STAP-budget hebben kunnen aanvragen”, zegt Ronald van Zijp, manager STAP bij UWV. „Zeker nu ook met de kennis dat het STAP-budget per 2024 wordt beëindigd.” De instantie liet vorige week al weten te vrezen voor bezuinigingen op scholing en langer durende personeelstekorten in sectoren zoals de zorg door het schrappen van de regeling volgend jaar.

Volgens een woordvoerder is deze aanvraagperiode, de tweede van dit jaar, verlopen zonder grote storingen. „Alleen de telefoonlijnen lagen er heel even uit, maar na 20 minuten konden mensen weer met vragen bij ons terecht.”

De vorige aanvraagronde was op 17 maart. Toen was het budget van in totaal 34 miljoen euro na ongeveer 2,5 uur vergeven. Dit hele jaar is er 170 miljoen euro beschikbaar. Een aanvrager kan maximaal 1000 euro per jaar aan scholing krijgen.

Woede op Twitter

Op Twitter uiten veel mensen hun frustratie. Zo vertelt iemand er speciaal de halve dag vrij voor te hebben genomen. „Eigenlijk te zot voor woorden. Al anderhalf uur van tevoren aangemeld en nu nog meer dan een uur wachten. En dan nog niet zeker zijn of je een lot uit deze bizarre, idiote loterij hebt.”

Ook een ander klaagt dat het oneerlijk verloopt. „Vreselijk falen weer van het systeem. Het wordt je onmogelijk gemaakt met die rij. Ik leg het af tegen meiden op zoek naar een cursus holistisch breien.”



ik voel me zo in de maling genomen #stapbudget — Wij van gisteren (@wijvangisteren) May 1, 2023



In de wachtrij voor het #stapbudget

Mensen zijn met 5+ schermen ingelogd, jullie zijn onderdeel van het probleem dat de wachtrij gelijk meer dan een uur is. — Agnes Visser (@_Milo1992) May 1, 2023



#stapbudget

Puur armoede in Nederland! Wat een systeem.

Mensen willen leren is dit is een extra drempel — Tim (@Tim0155) May 1, 2023



Wat een vreselijk iets dit, het is mij gelukkig gelukt maar het is toch zo’n loterij dit. Kan toch eigenlijk niet ?? #stapbudget — Michelle (@Mieszje_) May 1, 2023



