Ophef over gelekte berichten personeel Tata Steel: ‘Volstrekt onacceptabel’

„Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken”, is een van de uitspraken die gedaan werden in een WhatsAppgroep van een deel-ondernemingsraad van Tata Steel. Het is een reactie op de demonstratie die morgen wordt gehouden door klimaatactivisten bij de fabriek in IJmuiden. De directie van Tata Steel zegt ‘met afschuw’ kennis te hebben genomen van de uitspraken die door medewerkers zijn gedaan.

Uit screenshots van het Whatsappgesprek, die in handen zijn van het Noordhollands Dagblad, blijkt dat werknemers ferme uitspraken over de actiegroep Kappen met Kolen hebben gedaan. Leden van die actiegroep willen morgen een ‘die-in’ houden bij de toegangspoort van Tata Steel door als ‘lijken’ op de grond te gaan liggen.

Plaatje van een lijkkist

Leden van de deel-ondernemingsraad van Tata Steel reageerden hierop met radicale uitspraken. Zo zei Gerrit Idema, vicevoorzitter van de centrale ondernemingsraad: „Gelijk de oven in dan gaat het niet stinken.” Een ander lid van de ondernemingsraad voeg daaraan toe: „Arbeit macht Frei wou ik erbij zetten als hint.” Nog iemand anders schrijft: „Hebben wij die kist nog ergens liggen die we hebben gebruikt met de stakingen? Kunnen we ze gelijk wegdragen.” Ook werd er een plaatje van een lijkkist gedeeld.

De uitspraken van het personeel doen flink wat stof op waaien. Een van de actievoerders van Kappen en Kolen reageert geschokt en geëmotioneerd. „Het is dehumaniseren van je tegenstander.” Hij noemt de verwijzing naar de tekst ‘Arbeit macht frei’, die boven de ingang van concentratiekampen stond, een absoluut dieptepunt. Ook Extinction Rebellion zegt geschokt te zijn door de uitspraken.



Wij zijn geschokt door de gewelddadige en nazistische uitspraken van leden van de OR van Tata Steel. https://t.co/SceWqo42Vn — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) April 2, 2023

Directie Tata Steel veroordeeld uitspraken

De directie van Tata Steel heeft de uitspraken van de leden van de ondernemingsraad veroordeeld. „De taal die wij hebben gelezen en gehoord is volstrekt onacceptabel, kwetsend en keuren wij ten sterkste af. Wij willen zo snel mogelijk alle feiten boven water hebben en met de betrokkenen een stevig gesprek voeren. Op basis daarvan zullen wij bekijken welke maatregelen genomen moeten worden”, aldus topman Hans van den Berg in een verklaring.

De actie die morgen gepland staat gaat ondanks de ophef door, zo laat Kappen met Kolen weten. „We laten ons niet intimideren en gaan door met onze actie! Dit bedrijf is door en door verrot”, schrijft de actiegroep op Twitter.



We laten ons niet intimideren en gaan door met onze actie! Dit bedrijf is door en door verrot. @overheid: bescherm je burgers en sluit Kooksfabrieken 1 en 2! #kappenmetkolen #stoptatahttps://t.co/kwwuvtYexv — Kappen met Kolen (@Kappenmetkolen) April 1, 2023

Spijt

Gerrit Idema heeft inmiddels laten weten dat hij spijt heeft van zijn uitspraken. In een verklaring schrijft hij: „De reactie kwam voort uit teleurstelling en emotie op het feit dat ik er moeite mee heb dat we elkaar het leven zuur maken. Als één van de grondleggers van het Groen Staal-plan van Tata voel ik me teleurgesteld over het feit dat ik niet bij machte ben om onder andere Extinction Rebellion en andere zeer kritische dan wel milieu-actiegroepen niet kan overtuigen dat we hetzelfde willen als waar jullie voor strijden. Namelijk een CO2-vrij Tata Steel en zo snel mogelijk kappen met kolen.”