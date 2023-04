Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vrouw weigert blaastest en knijpt er stiekem tussenuit als politie iemand reanimeert: ‘Maakte gebruik van andermans leed’

Een opmerkelijk incident in Kapelle: een vrouw die in het Zeeuwse plaatje werd aangehouden, heeft geprobeerd om te ontsnappen aan de plaatselijke politie. De vrouw was kort daarvoor betrokken bij een aanrijding en weigerde een blaastest. Toen de agenten zich moesten haasten naar een reanimatie, zag de vrouw haar kans schoon en ging ze ervandoor. De politie spreekt er op Instagram schande van.

Agent Jos-Pieter vertelt op het Instagram-kanaal van de wijkagenten van de gemeente Reimerswaal over het voorval. Hij noemt het „erg frustrerend om te zien dat iemand gebruikmaakt van andermans leed om er tussenuit te knijpen.”

Vrouwelijke bestuurder weigert blaastest en gaat ervandoor

Volgens de agent werd hen om ondersteuning gevraagd bij een aanrijding in Kapelle. „De melder gaf aan dat de tegenpartij in eerste instantie was doorgereden. Hierop is de melder achter deze bestuurster aangereden en zijn ze uiteindelijk in gesprek geraakt. Omdat de tegenpartij vreemd (rij)gedrag vertoonde en niet mee wilde werken aan het invullen van het schadeformulier, had de melder gebeld.”

Bij aankomst onderwierp de politie beide partijen aan een blaastest, maar dit weigerde de vrouwelijke bestuurder. „Omdat zij de kenmerken had van iemand die onder invloed was, stond zij op het punt om aangehouden te worden. Op dat moment werden wij echter weggeroepen voor een reanimatie. Deze melding gaat natuurlijk voor alles! De vrouw heeft hierop een bevel gekregen dat zij niet meer mocht rijden”, schrijft de agent op het social mediakanaal.

Flinke gevolgen voor de vrouw

Dat bevel bleek voor dovemansoren bestemd. „Na de, helaas niet geslaagde, reanimatie zijn wij teruggereden naar de vrouw. Hier bleek dat de vrouw in haar auto vertrokken was. Zij bleek thuis te zijn.” De actie krijgt nog een flink staartje voor de vrouw. „Vanwege alle omstandigheden is haar rijbewijs ingevorderd en zal er proces verbaal tegen haar opgemaakt worden”, laat de agent weten.