Zo hard zakken de prijzen van een koopwoning bij jou in de regio

Waar de gemiddelde huizenprijs in juni nog 448.000 euro bedroeg, is de gemiddelde prijs van een koopwoning teruggezakt tot beneden de 4 ton. Wordt de woningmarkt na jaren van hitte nu toch echt vriendelijker?

Ondanks de aanhoudende krapte op de huizenmarkt is het antwoord op die vraag ja, stelt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 is het woningaanbod begin dit jaar verdubbeld. Meer aanbod, maar ook een gestegen hypotheekrente.

Dalende prijzen koopwoningen

Voor het tweede kwartaal op rij zakken de huizenprijzen flink. Eind 2022 zagen we de prijs van een koopwoning al dalen met 6,4 procent. En die daling heeft flink doorgezet. In het eerste kwartaal van 2023 zakte de gemiddelde aankoopprijs van een woning met 8,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Voor het eerst in tien jaar tijd is de gemiddelde huizenprijs weer minder dan 400.000 euro. De 28.500 woningen die in de eerste maanden van dit jaar werden verkocht kregen voor gemiddeld 394.000 euro een nieuwe eigenaar.

De prijsdaling per woningtype

Niet voor alle woningen gingen de prijzen even hard naar beneden. Voornamelijk vrijstaande woningen werden voor een kleiner bedrag aangekocht en ook voor een appartement wordt een stuk minder betaald. Volgens Lana Gerssen, makelaar en voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen is de dalende huizenprijs een normale correctie, na de forse prijsstijgingen in de afgelopen paar jaar.

Prijsdaling per woningtype Percentuele daling Vrijstaande woningen 9,8 procent Appartementen 8,8 procent 2-onder-1-kap woningen 7,8 procent Hoekwoningen 7,7 procent Tussenwoningen 7,2 procent

Ook lijken de horrorverhalen omtrent extreme overbiedingen op de woningmarkt af te nemen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd 31 procent van de woningen boven de vraagprijs verkocht. Een jaar eerder was dit nog bij 81 procent van de woningen het geval.

Prijsdalingen per regio

Niet alleen per woningtype lopen de prijsdalingen uiteen. Ook per regio zit er nogal wat onderscheid tussen de prijsveranderingen op de woningmarkt. Op twee regio’s na zijn door het hele land de prijzen gezakt. Alleen als je van plan bent een huis aan te schaffen in regio Zeeuws-Vlaanderen of in Delfzijl en omgeving, betaal je nu meer dan een jaar geleden. In Zeeuws-Vlaanderen werd in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 7 procent meer voor een woning betaald dan een jaar eerder.

De prijsdalingen per regio ten opzichte van een jaar geleden vind je in onderstaande tabel. Begeef jij je op de woningmarkt in Flevoland, dan pluk je de meeste vruchten van de prijsdaling. Gemiddeld zakte de prijs van een koopwoning daar met 12 procent.

Prijsverandering per provincie Percentuele verandering Drenthe (regio Noord-Drenthe) – 6,9 procent Flevoland – 12 procent Friesland (regio Zuid-West Friesland) – 2,5 procent Gelderland (regio Achterhoek) – 5,2 prorcent Groningen – 10,7 procent Limburg (regio Midden-Limburg) – 6,6 procent Noord-Brabant (regio Midden-Brabant) – 8,1 procent Noord-Holland (regio Groot-Amsterdam) – 9,3 procent Overijssel (regio Noord-Overijssel) – 3,3 procent Utrecht – 10,3 procent Zeeland – 3,4 procent Zuid-Holland (regio Den Haag) – 13,5 procent

Meer weten over de prijsontwikkelingen? Bekijk dan deze kaart met de alle actuele cijfers, gemaakt door ANP en LocalFocus.