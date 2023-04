Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers verbaasd dat Khalid Kasem blijft hameren op fietshelm, ondanks pleidooi experts

Deskundigen vertelden gisteravond bij Khalid en Sophie over het toegenomen aantal fietsdoden in het verkeer. Volgens de experts komt dat veelal door toedoen van automobilisten. Het verbaasde dan ook menig Khalid en Sophie-kijker dat presentator Khalid Kasem bleef hameren op een fietshelm.

Volgens het CBS is het aantal fietsdoden nog nooit zo hoog geweest. Aan de Khalid en Sophie-tafel laten onder meer de directrice van de Fietsersbond, een neurochirurg en een fietsprofessor daar hun licht over schijnen.

Khalid en Sophie-tafel discussieert over meer fietsdoden in verkeer

Esther van Garderen van de Fietsersbond benadrukt dat het aantal fietsdoden niet te wijten is aan het gebruik aan e-bikes. Hoewel ze opgevoerde e-bikes en fatbikes daarbuiten laat. Neurochirurg Maarten Bot denkt wel dat de elektrische fiets invloed heeft. Omdat we als bestuurders nog niet gewend zijn aan de snelheden van de e-bike.

Maar het grote probleem is volgens fietsprofessor Marco te Brömmelstoet toch echt dat de meeste fietsers die verongelukken, worden aangereden door een ander. Volgens hem zijn auto’s tegenwoordig, met alle innovaties en veranderingen, gevaarlijke voertuigen geworden. „Je moet onmenselijk goed kunnen opletten en daarmee kunnen omgaan.” Hij noemt de Tesla-auto, die in een fractie heel hard kan optrekken. „Die subsidiëren wij.” De hoogleraar hekelt de veranderingen in het autoverkeer. „Er zijn meer auto’s, ze zijn zwaarder, veel groter, veel sneller, ze kunnen sneller accelereren, bestuurders zijn sneller afgeleid en er vinden meer verkeer-overtredingen plaats.” Waarna hij zegt dat het drank en drugsgebruik in het verkeer is toegenomen.

Presentator Khalid Kasem hamert op fietshelm

Volgens Brömmelstoet en Van Garderen van de Fietsersbond komt het ‘geweld’ in het verkeer toch echt grotendeels van automobilisten. Presentator Khalid Kasem hamert op methoden op de fietsers meer te beschermen. „Dat lijkt me de kortste en makkelijkste klap.” De presentator oppert meermaals de fietshelm en haalt een voorbeeld uit Denemarken aan. Waar sommige fietsers een kraag dragen met een airbag erin. Brömmelstoet vertelt vervolgens dat de helmnorm ertoe leidt dat minder mensen op de fiets stappen. Hij koppelt terug naar het voorbeeld in Denemarken waar veelal kinderen met de auto naar school gaan.

Maar Kasem blijft bij het feit dat een fietshelm de oplossing lijkt. „Het is toch een utopie dat je die auto’s zo makkelijk kunt veranderen.” In de studio lijken de Khalid en Sophie-gasten er niet uit te komen. Fietshelm? Geen fietshelm? De meningen verschillen. De deskundigen aan tafel blijven zeggen dat er ook daadwerkelijk gekeken moet worden naar de toenemende agressie en geweld in het autoverkeer. En dat kinderen minder gaan fietsen door allerlei regels en verplichtingen, vinden zij een kwalijke zaak.

Kijkers verbaasd op fietshelm-pleidooi Kasem

Tafelgast Paul de Leeuw benadrukt nog op de valreep dat jongeren een lichtje op de fiets moeten hebben. En fietsprofessor Brömmelstoet raakt na zijn pleidooi ietwat geïrriteerd. „Hoe kan het dat terwijl we weten dat 80 procent van de mensen die wordt doorgereden in een auto, we het dan over lichtjes op de fiets gaan hebben?”

Khalid en Sophie-kijkers lijken veelal het pleidooi van de fietsprofessor te loven. Het feit dat Kasem als presentator meermaals de fietshelm als oplossing aandroeg, ondanks betoog van deskundigen, verbaast dan ook sommigen.



Yep, we moeten straks ook met een valhelm op en in noppenfolie gewikkeld, vanaf de voordeur naar de auto lopen, voor het geval je struikelt op de stoep. #bullshit #fietsen #KhalidenSophie — John_Witkamp (@john_witkamp) April 18, 2023



Khalid is zeker een autorijder, dat ie het vooral over de fietsers wil hebben? Nadat iemand haarfijn uitlegt dat onze moderne auto's eigenlijk moordwapens zijn. #verkeersdoden #KhalidenSophie — MiniBuurvrouw (@buuvbayou) April 18, 2023



Wat zit die #Khalid nou te drammen met zn fietsers moeten beschermen?! Het verkeer moet zich aanpassen, dat scheelt enorm. #KhalidenSophie — inge bbb (@inge22) April 18, 2023



Wat een waardeloze gespreksleider is Khalid. Blijven drammen over het dragen van fietshelm, terwijl de experts duidelijk aangeven dat ook de oorzaken, waaronder automobilisten, moeten worden aangepakt #KhalidenSophie — Ton Drenthen (@Ton_Dr) April 18, 2023



Maarten Bot heeft gelijk. De auto’s zijn sneller, breder en de bestuurders vaak roekelozer en ongeduldiger. En velen hebben lak aan de regels. 30 km kan rustig 55km worden. Mobiel op je fiets verboden, nuh niet voor mij.Dagelijks zie je het voor je ogen gebeuren. #KhalidenSophie — S.B. 🌱⭕️🇳🇱🏳️‍🌈🇺🇦🇪🇺 (@SandraJapie) April 18, 2023



Rare discussie bij #KhalidenSophie . Hoezo willen kinderen niet meer met helm op fietsen? Kijk eens in andere landen. En fietsen is natuurlijk gevaarlijk, maar niet persen gevaarlijker dan joggen op straat. 1-2 — Nico Hylkema (@Hylke14) April 18, 2023



De automobilist krijgt weer de schuld. Wat een gezever. De elektrische fiets heeft zwakke doelgroepen toegang tot snelheid gegeven waar deze mensen geen ervaring mee hebben #KhalidenSophie — J. Brus (@Jebru91) April 18, 2023



Zie @fietsprofessor en toelichting Fietsersbond bij #KhalidenSophie. Olifant in de kamer is de auto. Ook de Friese politiek heeft 70jr lang geïnvesteerd in dominantie van de auto waardoor auto-afhankelijkheid is toegenomen in Friese dorpen en steden. Tijd voor herstel. — Sjoerd Brandsma (@SjoerdBr) April 18, 2023



Ik wilde net hetzelfde zeggen als de fietsprofessor: waarom hebben we 't niet over auto's? D'r zijn ook gewoon veel meer gemotoriseerde voertuigen in het straatbeeld. #KhalidenSophie — Schrödingers Kaj 🐱🐈 (@Donkerwoud) April 18, 2023

