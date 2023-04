Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lof voor Amalia-uiting op café De Blaffende Vis, prinses Alexia niet in Rotterdam

Heel Nederland dompelt zich vandaag onder in Koningsdagfeesten en kroonprinses Amalia is daarbij met haar familie in Rotterdam te zien. Maar ook in Amsterdam. Café De Blaffende Vis in de Jordaan heeft een grote gevelversiering opgehangen met een afbeelding van Amalia op de fiets. Wie vandaag op Koningsdag ontbreekt, is haar zus Alexia.

Bij de versiering is een klein portret van de in 2009 overleden zanger Ramses Shaffy en de songtekst Laat me te zien. Op social media klinkt veel lof over de creativiteit van het café in de hoofdstad. De Blaffende Vis heeft elk jaar een statement op de gevel, maar deze is volgens velen heel erg raak en actueel.

Hart onder de riem bedreigde Amalia

In het najaar werd bekend dat de oudste dochter van het koningspaar thuis woont omdat ze bedreigd werd. Amalia stond op het punt om in Amsterdam te gaan wonen, waar ze ook studeert. Het op zichzelf wonen ging niet door en Amalia wordt continu beveiligd. Dat laatste is bij de dochters van koning Willem-Alexander en koningin Máxima overigens altijd het geval. Dat wetende: 87 procent van de Nederlanders zou nooit koning of koningin willen zijn, schreef Metro vanmorgen naar aanleiding van een onderzoek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

💃 Net zoals elk jaar zal café de Blaffende Vis Koningsnacht weer inluiden met de onthulling van hun gevelversiering, met dit jaar een sterke achterliggende boodschap. 📸: Alphons Nieuwenhuis pic.twitter.com/uHDKMCT7iq — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 26, 2023

Tv-programma WNL Vandaag ging vanmorgen in op het jaarlijkse Koningsdag-kunstwerk en de zware tijd die Amalia achter de rug heeft. „Ze heeft geen onbezorgde tijd achter de rug en kan niet op kamers wonen”, zo werd gesteld. Over het kunstwerk van De Blaffende Vis: „Amalia gewoon op de fiets, zoals het eigenlijk zou horen.”

Het café in de hoofdstad krijgt meer bijval dan bijvoorbeeld de Hema, dat t-shirts met Love Amalia te koop aanbood. De winkel krijgt kritiek omdat de opbrengst van het shirts in de kassa’s van de keten verdwijnt. Nee, dan De Blaffende Vis. Over het statement van de kroeg niets dan lof. „Wat een mooi initiatief van café De Blaffende Vis in Amsterdam”, schrijft ene Petra. „Mooie manier om #Amalia een hart onder de riem te steken. Ik hoop dat Amalia op termijn van een normaal (studenten)leven kan genieten.”

‘Schitterend mooi statement’

„Een mooie boodschap. Ongeacht haar afkomst heeft Amalia recht om veilig en volledig van haar studententijd te kunnen genieten (net zoals ieder ander inwoner van NL!). Denk dat ik maar eens een biertje in de Blaffende Vis ga drinken”, vindt Gert-Jan. „I support this message, #laathaar”, meldt Rio. Mirte: „Wat een schitterend mooi statement van De Blaffende Vis dit jaar!” En zo zijn er nog talloze mooie reacties. Velen zullen vandaag een kijkje in de Jordaan gaan nemen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Amalia moet haar zus missen

De koninklijke familie zelf is niet in Amsterdam, maar in Rotterdam. Amalia zal daarbij haar zus moeten missen. Prinses Alexia is niet aanwezig bij het bezoek van de koninklijke familie in de Maasstad. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het heeft te maken met examens die de prinses heeft. Alexia woont in Wales waar ze naar de middelbare school gaat. Vorig jaar was ze wel bij Koningsdag. Toen vierde de familie die in Maastricht.

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun gevolg vieren dit jaar Koningsdag in Rotterdam. Het bezoek aan Rotterdam markeert het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen opgezet door de politie in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).