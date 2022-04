Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sla je slag op Koningsdag! Dé gouden tips voor kopers en verkopers op de rommelmarkt

Koningsdag: de een gaat los op een festival en de ander probeert van zijn oude troep af te komen. Rommelmarkten zijn iconisch voor de verjaardag van de koning(in) en we willen er allemaal het beste uit halen. Hier zijn dé gouden tips om goed te scoren op Koningsdag.

De weervoorspelling voor Koningsdag zit in ieder geval al mee. Geen regen en temperaturen tot 17 graden. Perfect weer om voor óf achter het vloerkleedje te zitten (of staan). Welke van de twee je ook bent, op deze manier kom je een stapje dichterbij het ‘oranje succes’.

Voor de kopers

Tussen alle oude meuk liggen soms ook verborgen parels. Dat weet Danny Post maar al te goed. Hij schrijft over zijn vintagevondsten op Go with the vlo en is een echte koopjesjager. „Je moet er oog voor hebben en geduld, maar schatten zijn er áltijd.”

Als eerste: kleding

Wat werkt wel en wat werkt niet? Als eerst: kleding. „Wil je goedkoop slagen, ga dan niet té goed gekleed”, vertelt Post. Hij legt uit dat mensen je van te voren al inschatten op een bepaalde waarde. Naast het uiterlijk kan ook de inhoud mooi aangekleed worden: „Vraag: ‘wat kost dat stoeltje’, in plaats van ‘wat kost die stoel’. Het zorgt ervoor dat het product minder belangrijk wordt en de verkoper lager in prijs gaat zitten.”

Geen verwachtingen

Een tweede tip van Post: „Vertrek woensdag zonder verwachtingen naar een vrijmarkt.” Waarom? Dan voorkom je teleurstellingen. „Wanneer je heel fanatiek naar iets specifieks speurt, kom je meestal met lege handen thuis.” Als je op de rommelmarkt bent, moet je ook zeker in alle dozen kijken. Bij een kraampje kan je eronder kijken. „Daar liggen vaak de spullen verstopt die de verkoper niet kwijt kon.” Maak ook meerdere rondes over de markt. Misschien vallen er ineens andere dingen op. „Blijf vooral ook plakken. Hoe later het wordt, hoe lager de prijs wordt, omdat de verkopers er vanaf willen.”

Locatie

Ja, ook de locatie speelt een rol. „Op het platteland liggen vaak de parels”, legt Post uit. „Mensen hebben daar vaak nog oude spullen op zolder liggen, waarop zij zuinig zijn geweest. Die kunnen natuurlijk weg voor een mooi prijsje.”

👑 Vrijmarkten tijdens Koningsdag Tijdens Koningsdag mag je vrijwel overal in Nederland met een kraampje of kleedje je oude spullen verkopen. Een rommelmarkt vinden, hoeft dus geen probleem te zijn. De meest bekende vrijmarkten op Koningsdag vind je in Amsterdam, het Vondelpark, Utrecht en Eindhoven. Genoeg plek om te slagen.

Lekker afdingen

Hoe kun je nu het beste afdingen? Post: „Met een glimlach. Verkopers zijn allergisch voor onbeschofte reacties als ‘ik geef je dit en niet meer’. ‘Mag het ook voor dit?’, werkt veel beter.” Laat ook niet gelijk het achterste van je tong zien. Een spontane reactie als ‘oh’ en ‘ah’ kan invloed hebben op de prijs. „Zie je een mooi beeld, vraag dan eerst wat die stoel of lamp kost, en noem daarna pas dat ‘beeldje’. Grote kans dat de verkoper dan in prijs is gaan zakken.”

Voor de verkopers

We gaan nu naar de andere kant van het kleedje: de verkopers. Je wilt van al je spullen af en er een goed centje aan verdienen. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels heeft voor jullie een paar tips.

Het begint bij je kleedje

Het verkopen begint natuurlijk met je kleedje. Zorg ervoor dat deze rood is. „Rood zorgt ervoor dat mensen in actie komen. Winkels kiezen bijvoorbeeld ook altijd voor rode sale-borden”, legt Wessels uit. „Als je voor een blauw kleedje gaat, dan straalt dat rust uit. Mensen zijn dan meer geneigd om te onderhandelen.”

Nog meer rommel

Hoe je ook van je rommel op de vrijmarkt af komt, is om er ook een rommeltje van te maken. De indeling van het kleedje heeft namelijk ook invloed op het aantal spullen dat je verkoopt. „Als iets rommelig oogt, lijkt het goedkoper. Netter associeer je sneller met een hogere prijs en de kans is groter dat mensen je kleedje dan voorbijlopen.” Hoe rommeliger, hoe beter dus.

Altijd afronden

Wat ook helpt, zijn ronde getallen op de prijskaartjes. „Ga dus niet voor 2,85, maar voor 3 euro”, vertelt Wessels. Handgeschreven prijskaartjes krijgen ook de voorkeur. „Dat is goed voor de sfeer.” Wat ook goed helpt bij de prijzen is om eerst een hoog bedrag op te noemen. Wessels: „Zeg bijvoorbeeld ‘zo’n lamp kost nieuw al snel 50 euro. Vandaag mag ‘ie voor 5 euro weg’. Door de 50 euro in het hoofd van de koper te prenten, klinkt de 5 euro krachtiger.”

Sympathie kweken

Als laatste tip helpt het om sympathie te kweken. „Leg uit waarom je het verkoopt. Bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen of omdat je kinderen groter zijn geworden.” Wat je ook kan doen is de koper kopiëren in houding en taalgebruik. „Ga hetzelfde staan en gebruik dezelfde woorden.” Door de sympathie gunt de koper het om iets van jou te kopen.

‘Doe mij maar pinnen’

Dan nog iets leuks voor de koper en verkoper: je bent niet meer afhankelijk van het overgebleven zakgeld. Contant geld kan natuurlijk nog steeds, maar met je telefoon pinnen is meer van deze tijd. Op de vrijmarkt kan dit nu ook.

Het is natuurlijk onhandig om een pinautomaat aan te schaffen voor de eenmalige rommelmarkt. Je bent meer geld kwijt dan je verdient. Het alternatief is de QR-code. Deze is makkelijk aan te maken in de app van je bank of van Tikkie. Je kan deze afdrukken en bij je kleedje leggen. Klanten kunnen de code scannen om te betalen.

💸 Hoe doe je dat? Als eerste open je de app van jouw bank of van Tikkie. Bij ING tik je op ‘Verzoek’, bij ABN AMBRO en Rabobank klik je op de knop ‘Betaalverzoek’. Selecteer de optie om ontvangers het betaalbedrag aan te laten passen. Hierdoor kan je het afgesproken bedrag invullen in plaats van dat je vast zit aan één vast tarief. Als je de optie krijgt om het verzoek te delen, kies dan voor de QR-knop. De app maakt dan een QR-code die je kunt afdrukken met je printer. Je hoeft hem dan alleen nog op je rommelkleedje te leggen.

Vergeet natuurlijk niet te controleren of het juiste bedrag is overgemaakt. Dat is natuurlijk fijn voor beide partijen. Met deze tips maak je er in ieder geval al een geslaagde Koningsdag van op die ouderwetse, gezellige rommelmarkt.