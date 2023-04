Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We vieren dit jaar al tien jaar Koningsdag, maar geldproblemen gooien roet in het eten

Het is dé verjaardag van het jaar: Koningsdag. Het moment dat we allemaal de Nederlandse kleuren uit de kast trekken en massaal de straat op gaan. We feesten, zingen en we gooien alles wat oranje is naar binnen. Sommige mensen verdienen op Koningsdag geld en anderen zijn het snel kwijt. Maar wat voor invloed heeft de huidige inflatie op ons gedrag tijdens het nationale feest?

Het is dit jaar niet altijd even makkelijk geweest met de hoge prijzen van tegenwoordig. We moeten goed op onze centen letten en ons spaarpotje aanvullen. De voorbereidingen voor Koningsdag zijn inmiddels afgerond. De zolder is weer leeggehaald en de oude prullaria is opgepoetst voor verkoop. De rommelmarkt is dus the place to be als het gaat om jouw antieke zolderspullen.

Uit onderzoek van Nextdoor blijkt dat één op de vijf buren dit jaar de hand op de knip houdt bij een bezoekje aan de rommelmarkt. Nextdoor is een platform voor de buurt, waar je op een makkelijke manier je buren leert kennen. Bovendien kun je er informatie, spullen en diensten met elkaar delen. De moed bij rommelmarktfans is dit jaar gelukkig niet helemaal in de schoenen gezakt. 35 procent van de buurtgenoten heeft een glas halfvol-mentaliteit. Ze willen juist een goede deal scoren vanwege de hoge inflatie. Het is en blijft de favoriete Koningsdag activiteit voor velen.

Genoeg opties voor kosteloze Koningsdag

Naast een bezoekje aan de stad of de rommelmarkt, mag het traditionele eten ook niet ontbreken. Alle snoepjes, gebakjes en taarten worden geproduceerd in de kleur van Nederland. Het maakt niet precies uit wat, als het maar oranje is! Tóch is de oranje tompouce een ongeslagen winnaar bij 46 procent van de buren.

Ben je van plan om met Koningsdag de grote steden in te gaan, maar wil je toch niet al te veel geld uitgeven? Geen zorgen, er zijn genoeg festivals waar je gratis heen kunt. In Eindhoven kun je bijvoorbeeld naar het Royal Dutch Festival, waar Partysquad en Tony Junior langskomen. Ook in Alkmaar is er een groot feest, waar verschillende bekende Nederlanders zullen optreden, zoals Antoon en Boef. Er is dit jaar dus genoeg te doen en het hoeft niet altijd veel geld te kosten. Natuurlijk kun je het zo bont maken als je wil, maar de betaalbare opties zijn aanwezig.