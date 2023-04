Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zaterdag zon en temperaturen tot 20 graden, hoe zit dat met Koningsdag?

We smachten er inmiddels naar: écht lenteweer. Daar geeft moeder natuur deze week eventjes kort gehoor aan. De temperaturen gaan omhoog, de zon komt achter de wolken vandaan en deze zaterdag kan het zelfs 20 graden worden. En… hoe zit dat met Koningsdag?

Oké, maart roerde daadwerkelijk z’n staart en april doet wat ie wil. Echt veel lentegevoel hebben we, op een paar zonnige dagen, echter nog niet gehad. Des te meer lijken we behoefte te hebben aan beter weer, maar het wachten lijkt te worden beloond. Kortstondig dan, meldt Weer.nl vandaag.

Zon en 20 graden op de zaterdag

Vandaag stijgt het kwik naar 16 graden. Morgen wordt het wederom wat frisser en komen de temperaturen rond de 10 graden. Daarnaast is er in het zuiden van het land hagel en onweer voorspeld. En ook vrijdag wordt het niet bepaald gezellig weer, inclusief regenbuien.

Maar daarna volgt de zon. Dit weekend kunnen de temperaturen oplopen tot 20 graden of zelfs hoger. Hallo terras, park of strand, dus deze zaterdag. Maar eigenlijk kunnen we daarin alleen de zaterdag als écht warme dag bestempelen. Want zondag zakken de temperaturen weer naar 15 graden inclusief frisse wind. En jawel, wederom regenbuien dan in aantocht.

Weersvoorspelling Koningsdag

En dan de vraag der vragen qua weersvoorspelling. Hoe wordt het weer met Koningsdag? Helaas moeten we ons deze Koningsdag nog warm aankleden. Het wordt namelijk rond de 10 graden. Een wisselvallige Koningsdag met hier en daar een bui en af en toe een zonnetje dat achter de wolken vandaan komt.

Nu we het toch over Koningsdag hebben, wist je dat we in Nederland minder positief naar ons koningspaar kijken? Het rapportcijfer voor koning Willem-Alexander en koningin Máxima is namelijk gedaald. De koning krijgt een 6,5, onze koningin een 7,3. Willem-Alexander begon ooit met een cijfer van 7,2 en Máxima begon ooit met een 8. Hun populariteit is dus de afgelopen jaren gezakt. Mede door de coronapandemie is het vertrouwen in de monarchie gedaald.