Het kabinet gaat bezuinigen: dit is waarop (en waarop niet)

De kogel is door de kerk: het kabinet gaat bezuinigen. Na een aantal vette jaren voor het kabinet, moeten er bij het opstellen van de Voorjaarsnota voor het eerst in jaren gaten in de begroting worden gedicht. Waar wordt het mes in gezet en waarin niet?

Het kabinet is dit jaar tegen een aantal fikse financiële tegenvallers aangelopen. De opvang van asielzoekers pakt veel duurder uit dan verwacht en er gaan miljarden extra naar Groningen als compensatie voor de gaswinningsproblematiek.

Deze tegenvallers worden volgens ingewijden grotendeels gecompenseerd door meevallers, vooral doordat ministeries het toegekende geld niet allemaal uitgegeven krijgen. Om de begroting verder sluitend te krijgen, moeten vrijwel alle ministeries iets inleveren.

Kinderopvang wordt pas gratis in 2027

Kinderopvang wordt niet vanaf 2025 voor iedereen gratis, maar pas twee jaar later. Dat bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS. De reden voor het uitstel is de vrees bij kinderopvangorganisaties dat zij de stijging van de vraag als gevolg van deze maatregel niet aankunnen door personeelstekorten.

Kabinet schrapt scholingsbudget STAP

Ook bevestigen bronnen uit Den Haag dat het scholingsbudget STAP volgend jaar wordt geschrapt. Het STAP-budget is bedoeld om mensen de kans te geven een opleiding te volgen waarmee zij hun kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. De populariteit was groot, maar toen bleek dat er ‘snoepreisjes’ en cursussen mee werden gefinancierd die helemaal niet arbeidsmarktgericht waren, werden de regels tot twee keer toe aangescherpt. De regeling is goed voor een kleine 200 miljoen euro per jaar.

Welke bezuinigingen zijn van de baan?

Verhoging van het eigen risico in de zorg is van de baan. Dat lag lang op tafel, maar is na een felle discussie in het kabinet door de ChristenUnie geblokkeerd. Het eigen risico in de zorg blijft op 385 euro per jaar staan.

Haagse bronnen bevestigden al eerder aan persbureau ANP dat het verhogen hiervan serieus werd overwogen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het eigen risico de komende jaren op die 385 euro bevroren blijft. Een verhoging ligt politiek uiterst gevoelig. De kans dat een dergelijk voorstel door de Eerste Kamer zou komen, is vrijwel nihil.

De bezuinigsmaatregelen zouden ook Defensie ongemoeid laten, omdat het kabinet het door de oorlog in Oekraïne belangrijk vindt om zich aan de NAVO-afspraken te houden. Ook aan het budget voor armoedebeleid verandert naar verluidt niets, en onderwijs en justitie zouden worden ontzien.