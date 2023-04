Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutger Castricum haalt in VI hard uit naar scheurende Enzo Knol: ‘Hij is zwakzinnig’

De nieuwste YouTube-video van Enzo Knol heeft nogal wat stof doen opwaaien. In het filmpje zien we hoe de YouTuber en zijn vriendin staande worden gehouden nadat zij in hun Porsche Panamera met 170 kilometer over de Nederlandse wegen scheurden. Het is vooral zijn reactie waarmee hij de woede van veel mensen op de hals haalt. Ook in Vandaag Inside krijgt Knol er behoorlijk van langs.

De snelheidsduivel was overigens niet Knol zelf, maar zijn vriendin Myron Knoops. Als de politie hen staande houdt, reageert hij nogal verongelijkt. De agent geeft het stel een preek en noemt het hardrijden ‘zeer asociaal’. Ook zegt dat hij er een paar dagen eerder nog vier doden in Friesland zijn gevallen, vermoedelijk door een te hoge snelheid. „Dat gebeurt jaarlijks zo vaak”, antwoordt de populaire vlogger daarop. Ook klaagt hij over het gedrag van de agent. „De manier hoe je me aanspreekt heb ik zelf ook nog nooit meegemaakt.”

Vandaag Inside over Enzo Knol

„Een onbeschofte gozer”, vindt René van der Gijp. „Je kunt beter je excuses aanbieden als je 170 rijdt, of niet? Zij willen zo behandeld worden als zij het graag willen.” Derksen heeft er ook geen goed woord voor over. „Zij denken dat het vanwege hun status normaal is. Dat ventje komt toevallig bij mij in het dorp en die scheurt echt door Drenthe van: ‘Kijk mij het eens goed gaan.’ En dat heeft iedere jonge jongen met geld in zijn zak een beetje natuurlijk. Maar dat arrogante toontje dat-ie niet één draai om zijn oren van een politieagent accepteert, terwijl hij de wet overtreedt. Wat inderdaad levensgevaarlijk is.”

Dat de YouTuber het gebeuren heeft gefilmd, vinden de VI-heren ook maar vreemd. Derksen: „Met voorbedachte rade: jongens, er komt een politieagent aan, effe dat ding aan.” Van der Gijp: „Dat je dus denkt dat de meerderheid van wie ernaar gaat kijken, zegt: schande van die politie.” Tafelgast Rutger Castricum drukt zich nog sterker nog uit. „Je bent totaal zwakzinnig. Je bent ook losgezongen van de werkelijkheid en je leeft eigenlijk in een hele lege sprookjeswereld. Dat komt omdat hij de hele tijd met dat cameraatje loopt en dat vinden mensen allemaal fantastisch.”

Rutger Castricum: ‘Hij is losgezongen van de werkelijkheid’

Volgens Genee is de nieuwere generatie fan van Knol. Dat vindt Castricum bezwaarlijk. „Ik praat er ook thuis met mijn kinderen over dat deze jongen zwakzinnig is en dat je hem niet serieus moet nemen. Dat is een patiënt.” Castricum maakt zich ernstig zorgen dat zijn kinderen hem ‘stoer’ vinden. „Daarom noem ik hem thuis ook een patiënt.”

„Hij heeft wel ontzettend veel volgers, hè? Hij hoeft niet iedere avond naar een talkshowtafel om een paar centen binnen te halen”, zegt Derksen met de nodige zelfspot. „Hij doet het gewoon vanaf de keukentafel.” Genee antwoordt dat de besnorde analist ook nog eens dat ‘hele stuk naar Drenthe’ toe moet. „Dan rijd ik 170, 180”, grapt Derksen. En als hij aangehouden wordt, zegt hij: „Ik ben Johan Derksen, ik wil snel naar huis.”

Bargast en politicoloog Raymond Mens is ook fel over Knol. „Helemaal gestoord. Ik zou denken: wees blij dat hij het online zet, want dan kan iedereen zien wat voor een debiel het is. Wat René zegt is waar, hij denkt zelf dat hij ermee kan scoren. En het ergste is: daar heeft hij misschien nog gelijk in ook.”

