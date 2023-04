Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

NOS-wielercommentator Danny Nelissen op straat gezet na berichten over ‘smerige taal’

Danny Nelissen schuift niet langer als commentator aan in de wielerprogramma’s van NOS Sport. Zowel Nelissen zelf als de NOS bevestigt dat vandaag na eerdere berichtgeving van verschillende media. Eerder sijpelden berichten naar buiten dat Nelissen ‘smerige taal’ tegen een collega zou hebben uitgeslagen.

Inhoudelijk wilden beide partijen niet ingaan op het beëindigen van de samenwerking. Nelissen wil alleen kwijt dat hij „te zijner tijd” zijn kant van het verhaal zal doen. Wanneer en hoe hij dat gaat doen, kon hij nog niet zeggen.

Column van Marijn de Vries over grensoverschrijdend gedrag

Het heeft er alle schijn naar dat het einde van de samenwerking te maken heeft met een column van journalist Marijn de Vries in NRC. In die column beschrijft de 44-jarige De Vries, zonder een naam te noemen, hoe zij in het verleden te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag door een collega bij NOS Sport.

De Vries beschrijft dat zij tijdens de Tour de France drie weken lang deel uitmaakte van het NOS-programma De Avondetappe op locatie. Zij reed volgens een schema iedere dag in een auto met een collega die vulgair tegen haar sprak. „Stel je voor dat je naast een collega in de auto belandt die dagenlang alleen maar smerige taal uitslaat. Dan heeft hij het over wijven. En neuken. Over welke wijven hij geneukt heeft, met naam en toenaam. Welke wijven hij nog wil neuken”, schrijft ze onder andere. En ook: „Stel je voor dat de ander die er soms bij zit na twee weken naar je toe komt: Marijn, hij praat ook zo over jou. Hij zegt dat je wel kunt zien dat je lang van huis bent, aan hoe je loopt. Dat je een flinke beurt nodig hebt. Stel je voor dat je dan weer naast deze collega in de auto moet zitten. Kun je je voorstellen hoe je je dan voelt? Naakt. Vies. Klein.”

Ook beschrijft ze hoe ze melding maakte bij de hoofdredactie van NOS Sport, maar dat er niets mee werd gedaan. In plaats daarvan was zij zelf niet meer welkom bij het programma rond de Tour de France, maar degene die zij beschuldigde wel. Een goede reden heeft ze nooit gekregen.

Geen reactie van Danny Nelissen en NOS

De naam van Nelissen begon daarna rond te zingen. Verschillende media berichtten dat Nelissen het lijdend voorwerp van de column was. De wielercommentator heeft daar nog niet op willen reageren en ook de NOS wilde er vanwege privacyredenen niets over zeggen.

Sinds afgelopen december ligt NOS onder een vergrootglas nadat het zelf naar buiten bracht dat er meerdere meldingen van incidenten op de redactie van NOS Sport waren binnengekomen. De NOS erkende na een onderzoek de ervaring van melders van grensoverschrijdend gedrag. Bij de omroep kwamen meldingen binnen van pestgedrag, (seksuele) intimidatie, discriminatie, verbale agressie en integriteitsvraagstukken over een periode van ruim twintig jaar. NOS ging daarop diep door het stof. Ook trad de hoofdredactie van NOS Sport terug.