Indringende docuserie over grensoverschrijdend gedrag danswereld: ‘We waren kutwijven’

Grensoverschrijdend gedrag in welke sector dan ook, seksueel of niet, blijft de laatste tijd de aandacht krijgen. En dat is natuurlijk maar goed ook… Vanaf vanavond is op tv de danswereld aan de beurt. Wie Dansen voor je leven bekijkt, zal het hoofd weer schudden.

Indringend, dat is het woord dat bij Dansen voor je leven (helaas) past. BNNVARA brengt de drieluik van telkens 40 minuten op NPO 2. Daar startte gisteravond het ook al in Metro‘s Blik op de Buis besproken Tweeling. Dit verhaal over een moeder met een tweeling die werd geboren in een gammele boot vol vluchtelingen spreekt al net zo tot de verbeelding. Een verbeelding die allesbehalve leuk is trouwens.

Ook deze docu verdient de aandacht in Metro‘s rubriek, waarin Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van streamingdiensten en reguliere omroepen bespreekt.

Misbruik in de danswereld

In Dansen voor je leven brengt regisseur Heleen Minderaa (semi)professionele dansers in beeld die slachtoffer zijn geworden van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Een hoofdrol is weggelegd voor Kim Koumans. Zij was de eerste professionele danseres die als klokkenluider haar vreselijke ervaringen deelde. Zij deed dat in het Noordhollands Dagblad. Het leverde haar tal van bedreigingen op (waarom in hemelsnaam, vraag je je dan meteen af), maar ook veel bijval en aanmoedigingen. De danseres geldt in politiek Den Haag inmiddels als spreekbuis voor alle dansers in Nederland die psychisch, lichamelijk en/of seksueel zijn mishandeld.

Koumans verhaal blijkt er namelijk één van velen. Zij vertelde er uitgebreid over aan hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers, die in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek doet naar misstanden in de danswereld.

💃 Rapport Het onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de danswereld startte in december 2021. Het onderzoek volgt op een eerder onderzoek naar misstanden in de turnsport (ook daarover was een docu op de buis). Een ‘grootschalig’ rapport over grensoverschrijdend gedrag is aangekondigd en wordt binnenkort op nog onbekende datum gepresenteerd.

Dapper in Dansen voor je leven

Ernstig wangedrag, seksueel misbruik, systematische vernedering en manipulatie. Daar hadden (en hebben?) dansers mee te maken. Zij vertellen er in Dansen voor je leven openhartig over. Vooral die dappere Kim Koumans, de Brabantse die de danswereld zo als haar ‘thuis’ had beschouwd.

In het begin van de serie (Metro zag de eerste aflevering) klinken stemmen en vooral zinnen waar je niet blij van wordt. „Een uitdrukking in de danswereld: de danser is alleen een middel”, hoor je bijvoorbeeld. „De persoonlijkheid wordt eigenlijk uit je geslagen en opnieuw opgebouwd naar hoe zij willen dat je bent.” Wie die ‘zij’ zijn, is wel duidelijk. De dansleraren en dansleraressen, die volgens Dansen voor je leven het meest in de stijldans- en balletwereld huis hielden. „We waren trutten, we waren kutwijven”, klinkt het ook. En: „Je bent lelijk, je bent dik. Je bent niet geschikt voor dans.”

Vies mannetje?

Kim Koumans’ verhaal is om het koud van te krijgen. Als kind ging zij naar haar eerste turn- en balletvereniging. Omdat zij van muziek en dansen hield, maar vooral om te vluchten voor haar onveilige thuissituatie. Alcohol speelde in die situatie een dagelijkse rol, vooral bij haar moeder. Kleine Kim was in die danstijd een (te) tenger meisje. Een meisje dat vaak in smerige kleding op de club kwam en waarbij haar ouders nooit meekwamen. Tja, die kleine Kim was altijd alleen. Later werd zij vernederd en ook seksueel misbruikt. We meteen denkt aan ‘een of ander vies mannetje’, heeft het mis. Er was namelijk ook een vrouwelijke dader, vertelt Koumans in Dansen voor je leven.

Nadat zij jaren later de klokkenluider had ‘gespeeld’, werd het nog een heel gevecht om het grensoverschrijdend gedrag in de danswereld goed aan te tonen. Koumans werd echter „in no time een meldpunt voor andere slachtoffers”, dus zij kreeg de bal uiteindelijk wel aan het rollen. Goed dat Dansen voor je leven nu ook is gemaakt, al had dat natuurlijk nooit mogen gebeuren. Meisjes en meiden gingen namelijk dansen voor hun leven omdat zij dat zo graag wilden, het een uitlaatklep of gewoon iets plezierigs was. Iets waarin zij misschien wel heel goed hadden willen worden, maar dan niet op de in de docu geschetste manier. Nee, dansen voor je leven had nooit een andere betekenis mogen krijgen.

Aantal blikken uit 5: 4.

Dansen voor je leven is op donderdagavond om 22.25 uur op NPO2 bij BNNVARA te zien. Terugkijken kan via NPO Start.