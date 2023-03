Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slachthuizen overtreden nog steeds de wet, met gruwelijke gevolgen: ‘Draait je maag van om’

Onderzoek van Varkens in Nood onthult opnieuw ernstige overtredingen in Nederlandse slachthuizen. Dit gebeurt ook in slachthuizen waar vrijwillig cameratoezicht is en waar inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) langskomen. De stichting eist van de overheid een zerotolerancebeleid.

Het gaat vooral mis bij de controles die moeten vaststellen of de varkens daadwerkelijk bewusteloos of dood zijn wanneer ze geslacht worden. De dieren hangen ondersteboven aan haken aan de slachtlijn. Wanneer ze niet bewusteloos of dood zijn, kan het gruwelijk mis gaan. Varkens worden dan bij bewustzijn geslacht of belanden levend in het hete water van de broeibak.

Levend tijdens slachtproces

Varkens in Nood heeft inspectierapporten van de NVWA opgevraagd. Uit deze rapporten blijkt dat in 2021 bij meerdere varkensslachthuizen ernstige overtredingen zijn vastgesteld. NVWA-inspecteurs grepen meerdere keren in, omdat varkens na de verdoving nog bij bewustzijn waren. Vervolgens zouden deze slecht verdoofde varkens, opgehangen worden om uit te bloeden. Ook troffen inspecteurs aan het einde van de slachtlijn regelmatig varkens aan waarvan de slagaders niet of niet goed waren doorgesneden. Daardoor was het dier niet doodgebloed. Doordat de controles slecht zijn, worden fouten niet altijd opgemerkt of aangepakt.

‘Werkelijke aantal vele malen hoger’

Het is niet de eerste keer dat de NVWA dit soort overtredingen vaststelt in de Nederlandse varkensslachthuizen. Soortgelijke misstanden werden al eerder in 2018, 2020 en 2022 gemeld. „Het is volstrekt onacceptabel dat meerdere slachthuizen nog steeds niet in staat zijn om simpelweg te controleren of een varken daadwerkelijk dood is voordat het de broeibak ingaat. Het slachten moet allemaal zo snel en goedkoop mogelijk, maar als het misgaat dan heeft dat afschuwelijke gevolgen voor de dieren”, zegt Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood. „Het toezicht van de NVWA is bovendien steekproefsgewijs, dus het werkelijke aantal overtredingen ligt hoogstwaarschijnlijk vele malen hoger.”

Brandbrief van Varkens in Nood

Varkens in Nood vraagt de regering via een brandbrief om een ‘zerotolerancebeleid’ voor dit soort kwesties. De organisatie pleit voor een verplichte controle die garandeert dat een varken verdoofd is voor de slacht. Daarnaast willen zij een aanvullende controle die vaststelt dat het dier daadwerkelijk dood is voordat het beest de broeibak ingaat. Ook opperen ze veel strengere straffen voor slachthuizen die de fout ingaan. Volgens de stichting vallen dit soort misstanden onder dierenmishandeling. Tot slot roept Varkens in Nood de minister op om de slachtsnelheid te verlagen.

‘Einde aan de bio-industrie’

De bevindingen van Varkens in Nood zijn voor regeringspartij D66 aanleiding voor Kamervragen. „Hier draait je maag van om. Zo kunt je niet met dieren omgaan”, zegt Tjeerd de Groot. „Helaas zijn dit geen incidenten, maar structurele overtredingen. Daarom moet er zo snel mogelijk een einde komen aan de bio-industrie.”