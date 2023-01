Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Arjen Lubach ontrafelt nieuwe dierenwet, die men negeert: ‘Kiloknallers nog steeds in supermarkt’

Arjen Lubach belicht in zijn De Avondshow de nieuwe Wet Dieren die per 1 januari 2023 is ingegaan. Een wet bedoeld om dierenleed in te dammen. Maar na wat uitpluiswerk, concludeert Lubach dat die dierenwet nog niet zo nauw gevolgd wordt en de kiloknallers nog in de supermarkt liggen.

„Er is iets krankzinnigs gebeurd en de kans is groot dat jij dat nog niet weet”, trapt hij af.

Aandacht voor nieuwe Wet Dieren in De Avondshow

De Tweede Kamer heeft een wet veranderd waardoor er een einde zou komen aan de bioindustrie. Maar het kabinet weigert die wet in te voeren. „Wat is hier gebeurd?”, vraagt Lubach zich hardop af.

De wet, bedoeld om de omgang met dieren in Nederland vast te leggen, werd veranderd in de zomer van 2021. Eerder stond daarin vermeld dat men dieren geen pijn mag doen, tenzij het een redelijk doel had.

Nieuwe wet tegen dierenleed en bioindustrie

In deze wet zijn nu kleine details over dierenleed aangepast. Zo mag je geen dierenleed veroorzaken om dieren op een bepaalde manier te kunnen houden. Voorheen was dat een redelijk doel, nu niet meer. Ook moeten dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Sommige burgers maakten zich zorgen of zij hun hond nog mochten aanlijnen en konijnen nog wel in een hok mochten. De aanpassing gold echter niet voor huisdieren.

Lubach concludeert dat als de huisdieren niet meetellen, de wet gericht moet zijn op vee. „Als je vee geen pijn meer mag doen om ze te houden, dan zou de volledige intensieve veehouderij opeens illegaal zijn.” Waarna hij als voorbeeld noemt dat varkens die op elkaar zitten, van de stress elkaars staart afbijten. „Om dat te voorkomen worden die staarten nu vaak afgeknipt. Dat is dus dierenleed dat nodig is om ze op een bepaalde manier te kunnen huisvesten.” En dat zou nu dus van de baan zijn.

Dierenwet vaag en onduidelijk

Hoewel Lubach pleit voor het afschaffen van de bioindustrie, is dat volgens hem voor de boeren niet bepaald gunstig. Maar presentator benadrukt dat de wet „vaag” is en voor „onduidelijkheden” zorgt.

Tijdens de val van het kabinet in 2021, nam de Tweede Kamer deze wet aan. En doordat er veel focus lag op de coronacrisis, onder meer bij de Eerste Kamer, is deze wet er een beetje tussendoor geglipt. „We zitten met een super vage dierenwet, die de hele veehouderij lijkt te verbieden”, aldus Lubach.

Arjen Lubach vreest voor belang van dieren

De wet zou per 1 januari 2023 ingaan. Maar Lubach concludeert dat de kiloknallers nog steeds in de supermarkt liggen. Minister Piet Adema (Landbouw) heeft besloten om de nieuwe wet te negeren. Hoe komt minister Adema hiermee weg? „D66 stemde destijds voor de wet. Maar inmiddels zitten ze weer in het kabinet”, zegt Lubach. Daardoor wordt de wet minder nauw genomen.

„Er is gewoon iets misgegaan. Er is een hele goede wet, heel slecht opgeschreven en per ongeluk aangenomen.” Waarna hij benadrukt dat de wet verduidelijkt moet worden in het belang van de dieren. Maar Lubach heeft er een hard hoofd in, als hij de kwestie zo bekijkt.



