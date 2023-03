Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rutte over waterkanon bij demonstratie XR: ‘Eigen schuld, dikke bult’

Premier Mark Rutte vindt het ‘absurd’ dat klimaatactivisten gisteren de A12 bij Den Haag blokkeerden terwijl de burgemeester dat had verboden. Hij heeft dan ook geen goed woord over voor de activisten van Extinction Rebellion (XR) en vindt dat ze niet moeten zeuren over de omstreden inzet van een waterkanon. „Eigen schuld, dikke bult”, zei hij in het programma WNL Op Zondag.

XR demonstreerde gisteren op de snelweg tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Na meerdere waarschuwingen door de politie werd uiteindelijk besloten om een water kanon in te zetten. Daarna lukte het om de demonstranten aan te houden en in een bus te zetten.

„Vroeger was het zo als de politie zei: ‘Ga hier weg’, dan ging je weg”, aldus Rutte in WNL Op Zondag. „Nu waren ze ook nog boos dat dat waterkanon was ingezet. Ik zou zeggen: eigen schuld, dikke bult.”

‘Betogers hadden zich aan aanwijzigingen moeten houden’

Rutte benadrukte wel het belang van het recht om te demonstreren. Dat hoort volgens hem bij een democratie. Maar de betogers hadden zich volgens hem aan de aanwijzingen moeten houden. „Prima als je je mening kenbaar maakt, maar je hebt je wel aan de aanwijzingen te houden. Als de burgemeester zegt: dit kan niet op deze plek. En de politie zegt: je moet weggaan, dan ga je weg. We hebben normen en waarden, we hebben wetten en regels, daar heb je je aan te houden.”



XR vindt waterkanon niet proportioneel

In de ogen van XR was de inzet van het waterkanon niet proportioneel. Ook zouden er mensen die niet op de A12 stonden zijn natgespoten. „Op een gegeven moment is een groepje voor het waterkanon gaan staan dat wilde gaan rijden, zodat het kanon geen mensen die langs de zijkant stonden kon natspuiten. De ME heeft toen ingegrepen en dat ging er heel ruig aan toe. Twee mensen zijn in hun gezicht geslagen, één van hen heeft waarschijnlijk een hersenschudding. We werden omver geduwd en er werd aan ons getrokken, waardoor we over elkaar heen vielen. Terwijl wij daar alleen maar stonden”, aldus een woordvoerder die zelf ook deelnam aan de demonstratie.

Wel kijkt XR tevreden terug op de klimaatdemonstratie. Volgens de woordvoerder is met de demonstratie van gisteren geschiedenis geschreven. Zo’n drieduizend mensen blokkeerden de A12 en nog eens zo’n tweeduizend mensen waren aanwezig buiten de blokkade. „We hebben echt een vuist tegen fossiele subsidies gemaakt”, vindt ze.

Honderen activisten haalden nat pak

Zo’n 700 activisten werden gisteren aangehouden. Veel van hen hadden door het waterkanon natte kleren. De politie meldde eerder dat de actievoerders na aankomst op het politiebureau droge kleding hebben gekregen, maar de woordvoerder van de klimaatbeweging spreekt dat tegen. Volgens haar hebben slechts veertien mensen droge kleren gekregen. „Honderden mensen hebben urenlang in natte kleding op het bureau gezeten, mensen zijn rillend op straat gezet.”