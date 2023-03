Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Twee weken na schipbreuk spoelen in Italië nog altijd migranten aan

Twee weken na de schipbreuk voor de kust in het zuiden van Italië spoelen nog altijd migranten aan, die het bootongeluk niet overleefden. Op het strand werden twee doden gevonden. Eén van hen was een kind. Het dodental is daardoor opgelopen tot 78.

Twee weken geleden voltrok zich een drama voor de Zuid-Italiaanse kust. Bij de plaats Crotone brak een boot met zo’n 180 migranten in tweeën. Sindsdien spoelden tientallen lichamen aan, van wie 32 minderjarigen.

Bootongeluk maakte veel indruk in Italië

De oude vissersboot had voornamelijk mensen uit Afghanistan, Iran en Pakistan aan boord en zou zijn vertrokken vanuit Turkije. Van het vaartuig was na de schipbreuk enkel wrakhout over. De burgemeester van Steccato di Cutro zei dat overal op het strand en tot 300 meter uit de kust wrakstukken te zien waren. Zo’n tachtig mensen konden worden gered, maar het is niet helemaal duidelijk hoeveel personen er precies aan boord waren. Het is dus ook niet uitgesloten dat er nog meer doden zijn.

Het drama heeft veel indruk gemaakt in Italië en de rest van Europa. Premier Meloni hield deze week een extra ministerraad in Cutro, in het zuiden van Italië, die ging over migratie. Maar echt hartelijk was het welkom niet. De auto’s van de premier en de aanwezige ministers werden uit protest tegen de manier waarop de regering de ramp heeft afgehandeld bekogeld met pluchen beertjes.

Onderzoek naar verloop reddingsactie

Ook loopt er inmiddels een onderzoek naar het verloop van de reddingsactie. Zo waren er twee politieschepen uitgerukt, maar omdat ze zee te wild zou zijn keerden zij weer terug. Onderzocht wordt of de politie wel juist heeft gehandeld.

Wel heeft de politie van Italië inmiddels heeft drie mensensmokkelaars opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de overtocht van de migranten. De Italiaanse regering is het erover eens dat smokkelaars harder aangepakt moeten worden. Mensensmokkelaars kunnen tot dertig jaar gevangenisstraf krijgen wanneer zij betrokken zijn bij een overtocht waarbij meer dan één slachtoffer valt. Op die manier hoopt Italië meer ongelukken te voorkomen.