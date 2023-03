Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zwaar materieel in Haagse binnenstad vanwege demonstraties, XR begonnen met blokkade A12

Het is een drukke demonstratiedag vandaag in Den Haag. Op verschillende plekken in de binnenstad van Den Haag staan als gevolg legertrucks met daarop zeecontainers om te voorkomen dat tractoren, die demonstreren voor Farmers Defence Force en Samen voor Nederland, het centrum in kunnen rijden, meldt de politie.

Ook klimaatgroep Extinction Rebellion (XR) voert vandaag actie in Den Haag. Zij doen dat rondom de Utrechtsebaan en hebben de tunnelbak van de A12 inmiddels geblokkeerd. De politie probeerde ze tegen te houden en waarschuwt dat ingegrepen gaat worden. De weg is zowel de stad in als de stad uit afgesloten, meldt de politie. De burgemeester heeft toestemming gegeven om het waterkanon in te zetten.

Demonstraties XR en FDF

Meer dan 2800 mensen hebben zich aangemeld om vandaag de A12 bij Den Haag te blokkeren, meldt XR. Ook zouden 1800 anderen zich hebben opgegeven voor een demonstratie op de randen van de tunnelbak van de snelweg. Volgens XR is dat „ruim twee keer zoveel als tijdens de vorige blokkade.” Met de actie verzetten ze zich tegen fossiele subsidies. De groep blokkeerde de A12 vijf keer eerder. Eerder deze week riep de gemeente Den Haag de activisten op om in de buurt van station Den Haag Centraal te demonstreren.

Het Haagse Zuiderpark stroomt vol met duizenden demonstranten voor het protest van Farmers Defence Force en Samen voor Nederland. In het park staan, zoals afgesproken, twee staan tractoren. Op het veld zijn teksten te zien als ‘Lokaal is het nieuwe normaal’, ‘Steun de boer, hoe dan ook’, ‘Stem ze weg’ en ‘Zet ze af’. De sfeer is rustig, al vond er even na het middaguur wel een opstootje plaats langs de rand van het veld. Een persoon werd hierbij aangehouden.

Afzetting eruit gereden door shovel

Op verschillende plekken in de binnenstad van Den Haag staan legertrucks met daarop zeecontainers om te voorkomen dat tractoren het veld op rijden, maar meerdere vrachtwagens zijn het demonstratieterrein in Den Haag opgereden nadat een shovel een afzetting van de politie kapot heeft gereden. De chauffeur van de shovel is aangehouden en het voertuig is in beslag genomen.



De protestactie is volgens FDF niet alleen om de boerenstandpunten naar voren te brengen over bijvoorbeeld het stikstofbeleid en de gedwongen uitkoop van boeren, maar ook om allerlei andere maatschappelijke problemen onder de aandacht te brengen zoals de toeslagenaffaire en de gascrisis in Groningen.