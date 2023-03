Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klimaatactivisten blinddoeken standbeelden: ‘Niet wegkijken van klimaatnoodgeval’

Klimaatactivisten van de actiegroep Scientist Rebellion hebben afgelopen nacht meerdere beroemde standbeelden geblinddoekt in meer dan tien landen. Het is volgens de activisten een reactie op het klimaatrapport van het IPCC dat afgelopen week verscheen. Ze roepen machthebbers op om niet weg te kijken. Ook in Nederland zijn enkele standbeelden voorzien van een blinddoek.

Scientist Rebellion is een internationale beweging van wetenschappers en academici die zich zorgen maken over het klimaat. Ook in Nederland is de groep actief. Onder meer beelden van Rembrandt van Rijn in Leiden kregen een blinddoek om, zo is te zien op foto’s. Ook werd bij de standbeelden een bordje geplaatst. De klimaatactivisten roepen op om onder ogen te zien dat er een ‘klimaatnoodgeval’ is. Ze willen dat de aanpak van klimaatverandering meer urgentie krijgt.

Kleine Zeemeermin krijgt blinddoek om

Volgens Scientist Rebellion kregen ook het beeld van Spinoza naast het Amsterdamse stadhuis en dat van Erasmus bij de Laurenskerk in Rotterdam een blinddoek. Het blinddoeken van deze standbeelden is volgens de groep onderdeel van een wereldwijde actie in meer dan tien landen. Onder meer in Australië, Denemarken, Ierland en Spanje zijn er standbeelden geblinddoekt. Zo werd het beroemde standbeeld van de Kleine Zeemeermin in de Deense hoofdstad Kopenhagen geblinddoekt.



Denenmarken – Kopenhagen – De kleine zeemeermin De opwarming van de aarde is onmiskenbaar en menselijke activiteiten zijn de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. (2/11)#sciencenotsilence #facethefacts #earnastatue pic.twitter.com/468y1lxcYy — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) March 26, 2023

Scientist Rebellion wil vaker actievoeren

Scientist Rebellion wil met de wereldwijde actie machthebbers oproepen niet weg te kijken van de klimaatcrisis en ecologische ramp „die ons voortbestaan bedreigt”. „We hebben beelden gekozen omdat het iconische symbolen zijn die in steden over de hele wereld staan. Als onze wereldleiders hopen ooit een standbeeld te verdienen, moeten ze nu het roer radicaal omgooien en doen wat nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025 te brengen”, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De groep spreekt van een eerste zogenoemde zondagsactie en laat weten dat er „nog vele acties zullen volgen”.



Spanje – Sevilla – Anibal Gonzalez "We zitten op een snelweg naar de klimaathel met onze voet nog op het gaspedaal." , aldus Antonio Gutteres. (10/11)#sciencenotsilence #facethefacts #earnastatue pic.twitter.com/tPYmOCgK3T — Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) March 26, 2023