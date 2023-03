Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voetballer weigert met ambulance mee te gaan na hartstilstand en wil wedstrijd hervatten

Het was een angstaanjagend moment gisteren tijdens de wedstrijd FC Córdoba – Racing Ferrol. Voetballer Dragisa Gudelj zakte op het veld in elkaar en moest gereanimeerd worden. Maar in plaats van mee te gaan met de ambulance besloot Gudelj tegen te stribbelen omdat hij de wedstrijd wilde afmaken.

De wedstrijd tussen FC Córdoba en Racing Ferrol is zo’n elf minuten onderweg als Dragisa Gudelj, de broer van ex-eredivisiespeler Nemanja, in elkaar zakt. Hulpdiensten van beide ploegen snellen zich naar het veld en reanimeren de voetballer ter plekke terwijl zijn medespelers en tegenstanders zwaar aangeslagen toekijken.

Gudelj wil de wedstrijd afmaken

Wanneer de hulpverleners Gudelj in de aangereden ambulance willen tillen om hem naar het ziekenhuis te brengen, gebeurt er echter iets opmerkelijks. Gudelj is namelijk niet van plan het veld te verlaten. Terwijl het publiek na dat eerste angstige moment begint te klappen, besluit Gudelj plotseling tegen te stribbelen omdat hij de wedstrijd wil hervatten. Hij gaat rechtop zitten en probeert van de brancard af te stappen. Medespelers, ambulancepersoneel en de scheidsrechter moeten hem tegenhouden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gudelj del Córdoba se desmaya y han empezado hacer la rcp, se lo llevan en camilla, y se acaba de incorporar al meterse en ambulancia, menos mal. Que no sea nada, mucho ánimo Córdoba, a por los 3 puntos. Especialmente por Gudelj después del gran susto y el almeriense Carlos Marín pic.twitter.com/0zYZMB9E1R — Jdp78 (@Jdpd78) March 25, 2023

Uiteindelijk besluit de voetballer toch mee te werken en laat hij zich naar het ziekenhuis brengen voor controle. De club heeft inmiddels laten weten dat zijn toestand stabiel is, maar dat hij nog wel in het ziekenhuis moet blijven ter observatie. In overleg met beide ploegen is de wedstrijd na het incident gestaakt.

Broers speelden allebei voor Ajax

De broers Gudelj hebben allebei voor Ajax gespeeld. Nemanja stapte in 2015 over naar de Amsterdamse club, waarna Dragisa zijn spoor volgde. Hij speelde voor de jeugd van Ajax, maar het lukte daar niet om door te breken.

Nemanja Gudelj, speelde tussen 2009 en 2017 voor NAC, AZ en Ajax, maar speelt vandaag de dag voor Sevilla. Ook speelt de Nederlands-Servische voetballer voor het nationaal elftal van Servië.