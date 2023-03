Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klimaatactivisten betreden terrein Eindhoven Airport, marechaussee stelt onderzoek in

De Koninklijke Marechaussee stelt een onderzoek in naar de groep klimaatactivisten die vandaag door een hek het terrein van Eindhoven Airport is opgegaan. Dat meldt een woordvoerder van de marechaussee.

„De mensen hebben een strafbaar feit gepleegd. Ze zijn zonder autorisatie het terrein van Eindhoven Airport opgegaan en dat is een strafbaar feit. Nu wordt uitgezocht wie wat heeft gepleegd en wie die mensen zijn. Tot dan blijven ze hier”, aldus een woordvoerder.

Demonstratie klimaatactivisten op Eindhoven Airport

De groep mag vanwege het onderzoek het terrein een tijdje niet verlaten. De marechaussee sluit ook aanhoudingen later in de middag niet uit. Eerder zei Extinction Rebellion (XR) te overleggen met een advocaat omdat ze het niet eens zijn met dat besluit. Volgens XR mag de groep niet zomaar vastgehouden worden zonder aanhoudingen.

Een groep van hen is op een platform gekomen door een hek te vernielen. Eindhoven Airport had gewaarschuwd dat het protest gevolgen kan hebben voor de reis van, naar of via de luchthaven. Volgens een woordvoerster is de luchthaven echter „gewoon operationeel”. De Koninklijke Marechaussee vraagt actievoerders van Extinction Rebellion die op het terrein van Eindhoven Airport zijn te vertrekken. „Wie hier niet aan voldoet wordt aangehouden.”



Vanaf 14.00 worden actievoerders gevorderd vrijwilig te vertrekken van het luchtvaartterrein. Wie hier niet aan voldoet wordt aangehouden. #demonstratiexr — Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) March 25, 2023

‘Eindhoven Airport moet privévluchten niet meer toestaan’

Zo’n twintig wetenschappers en academici van klimaatgroep Scientist Rebellion (SR) – een internationale beweging van wetenschappers die zich zorgen maken over het klimaat – hadden de ingang van de terminal voor privéjets van Eindhoven Airport met fietsen tijdelijk geblokkeerd. De actievoerders eisen van het vliegveld een verbod op privéjets en een stop op korte vluchten.

„Door actief privévluchten te verwelkomen draagt Eindhoven Airport bij aan de toenemende klimaatonrechtvaardigheid”, zegt woordvoerder Harald Buijtendijk. „Een privéjet stoot tien keer meer broeikasgassen uit dan een gewone airliner. Eindhoven Airport moet privévluchten daarom met ingang van nu niet meer toestaan.”