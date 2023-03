Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geraldine Kemper op straat geïntimideerd en bekogeld met bierblikje: ‘Ik was echt bang’

Geraldine Kemper deelt vandaag een heftig verhaal op Instagram. De blonde presentatrice werd gisteren op straat twee keer lastiggevallen door onbekende mannen.

Dit gebeurde in Amsterdam, waar ze woont.

Geraldine Kemper: ‘Bizar dat ik soms bang ben ik mijn eigen stad’

Kemper vertelt op Instagram dat ze op straat fietste en oogcontact maakte met een jongeman. „Voor hem reden om mij uit te schelden en met een bierblikje te bekogelen.” Gelukkig sprong iemand voor de presentatrice in de bres. „Merci naar een andere man die het voor mij opnam”, schrijft ze.

Dezelfde dag gebeurde er nog iets naars. „’s Avonds liep ik terug van een meeting. En in een straat waar verder niemand liep, kwam een man naar me toe gelopen. Ik voelde het al. Soms voel je het. De man komt veel te dicht bij me lopen. Blijft hangen en zegt op een vieze toon: goedeavond hè.. ”

Kemper vervolgt: „Dit was niet een gezellige goedeavond. Ik was echt bang. Gelukkig liep-ie door.” Ze voegt eraan toe dat dit een „gewone dinsdag” was. „En nee: niet alle dagen zijn zo. Maar het blijft toch bizar dat ik soms zo bang ben in mijn eigen stad.”

De presentatrice heeft de Instagram-story nog maar kortgeleden geplaatst, maar vertelt dat de reacties nu al binnenstromen. „Wauw. Dank dank voor alle lieve woorden en verhalen die jullie met mij delen. Story staat nu nog geen uur online en al zoveel reacties. Hoe vaak dit mensen overkomt. Belachelijk.”

Straatintimidatie komt vaak voor onder vrouwen

Kemper is volgens de statistieken inderdaad lang niet de enige vrouw die met straatintimidatie te maken krijgt. Twee op de drie jonge vrouwen zegt in 2021 te zijn geïntimideerd op straat. Ze worden nagefloten, nageroepen en soms achternagelopen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Achternagelopen worden is volgens de vrouwen de meest bedreigende vorm van straatintimidatie. Ongeveer een kwart van hen maakte dit mee.