Twee op drie jonge vrouwen op straat geïntimideerd, zelfs achtervolgd

Twee op de drie jonge vrouwen zegt het afgelopen jaar te zijn geïntimideerd op straat. Ze worden nagefloten, nageroepen en soms achternagelopen, zo blijkt vandaag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De ondervraagden, die 12 tot 25 jaar oud zijn, negeren het vaak als ze worden lastiggevallen. Nafluiten is de meest voorkomende vorm van straatintimidatie, blijkt uit de enquête die is uitgevoerd. De helft van de jonge vrouwen werd zeker één keer of vaker ongewenst nagefloten. Naroepen komt met ongeveer 40 procent iets minder vaak voor.

Geïntimideerd op straat

Achternagelopen worden is volgens de vrouwen de meest bedreigende vorm van straatintimidatie. Circa een kwart maakte dit het afgelopen jaar mee. Jonge vrouwen van 18 tot 21 jaar melden het vaakst dat zij op straat worden lastiggevallen, namelijk driekwart van hen. Onder tienermeisjes tussen de veertien en achttien jaar gaat het om 70 procent.

Van de mannen heeft een op de drie te maken gekregen met straatintimidatie. Het gaat hierbij vaker om tienerjongens dan om jongvolwassen mannen. De cijfers over straatintimidatie hebben betrekking op de periode van twaalf maanden voorafgaand aan het invullen van de enquête. De enquête kon van februari tot half april 2021 ingevuld worden, ruim 8000 jongeren hebben dit gedaan.

1 op de 5 vrouwen maakt ongewenste seksuele ervaring mee

Het is niet de eerste keer dat schrikbarende cijfers naar voren komen op het gebied van seksuele intimidatie. Eerder schreven wij dat eén op de vijf vrouwen in Nederland weleens een ingrijpende, ongewenste seksuele ervaring heeft meegemaakt. Bij vrouwen tussen de 15 en 24 jaar ligt dit percentage nog hoger. Meer dan de helft van de vrouwen heeft als gevolg van zo’n ingrijpende ervaring psychische en relationele problemen.

Volgens het Centrum voor Seksueel Geweld kun je het beste zo snel mogelijk contact leggen met hulpverleners als je zoiets overkomt. „Als je binnen zeven dagen hulp zoekt bij het Centrum Seksueel Geweld, liefst binnen 72 uur, kunnen we je het beste helpen”, aldus Iva Bicanic, hoofd van Het Centrum Seksueel Geweld. „Je hebt binnen deze tijd betere kans op psychisch herstel, op het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en op het veiligstellen van sporen.”