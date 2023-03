Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Is een vast energiecontract slim of juist niet? Vijf vragen (en antwoorden)

Nadat de grote energiejongens als Eneco met een vast contract voor een half jaar kwamen, is ook het eerste vaste jaarcontract een feit. Maar wat nu? Wachten op nog lagere energieprijzen? Of de huidige energieprijzen vastzetten tot en met maart 2024? Vijf vragen (en antwoorden).

Met die stijgende energieprijzen van de afgelopen tijd en het prijsplafond, snappen we dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Wat is nou een goede zet? We zetten wat handige info op een rij voor je.

Vast energiecontract: slim?

Van wie is het jaaraanbod?

Mega, een energieleverancier van ondernemer Pieter Schoen (voorheen van de Nederlandse Energie Maatschappij) is na in België en Frankrijk in 2022 ook in Nederland gestart. Volgens Ben Woldring van Gaslicht.com is het de eerste die nu ook een jaarcontract tegen vaste energietarieven en een welkomstpremie aanbiedt. Woldring: „Gunstig, want met halfjaarcontracten is alleen de zomerperiode afgedekt. Daar heb je op zich niet zo heel veel aan. Het gaat erom dat we komende winter goed doorkomen.” Ook, legt Woldring uit, omdat minister Kaag (Financiën) al heeft gezegd het prijsplafond niet te verlengen na 31 december 2023. Woldring: „Dan ben je als afnemer dus minder beschermd, omdat je dan de volledige marktprijzen moet betalen.”

Is het spannend wat de energieprijzen gaan doen volgende winter?

Daar is Woldring duidelijk over. „Ja.” Hij refereert aan de prijzen van nog maar een paar maanden geleden toen een kuub gas de topprijs van ruim 4 euro aantikte en de stroomprijs boven de 1 euro per kWh uitkwam. En hij zegt, het is net als bij een hypotheek, je weet achteraf pas of je die op het goede moment hebt vastgezet. „Bij een variabel contract neem je dus een risico en dan is het belangrijk dat je die prijsstijgingen kunt opvangen.” Dirk-Jan Wolfert van de Vastelastenbond beaamt dit. „We hebben gezien dat de prijzen na een zeer volatiel jaar nu weer zijn gedaald, vooral in de afgelopen maand.” Maar hij waarschuwt nog uit te kijken. „Nu China weer uit die lange lockdown komt, zal dat land weer flink inkopen als tweede grootste gebruiker wereldwijd. Dat heeft een prijsoplopend effect. Dus wat de prijs gaat doen, weet niemand.”

Kun je je erop voorbereiden?

Je kunt proberen te anticiperen, zegt Woldring. „We zien bijvoorbeeld dat de gasvoorraden weer afnemen. Die waren voor ruim 90 procent gevuld, en de actuele stand is nu 66,6 procent. En dat is 1,9 procent minder dan een week eerder.” Dus een ding is zeker, zegt Woldring, de situatie wordt in de nabije toekomst weer nijpender. „En omdat de prijzen weer kunnen stijgen, zeker in de winter, biedt een halfjaarcontract dus geen zekerheid voor komende winter”, zegt Woldring.

Een vast jaarcontract is dus wel een slim idee?

Daar is Woldring wel enthousiast over. Want er komt nog iets bij. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat nieuwe regels opleggen aan de energiebedrijven. „Je kunt vanaf april niet meer zomaar onder een nieuw vast contract uitkomen. Nu betaal je maximaal 50 euro voor gas en 50 euro voor stroom als je er eerder vanaf wilt. Straks moet je het jaarcontract afkopen, net als bij een mobiel abonnement.” De bedoeling van de ACM is dat energieleveranciers zo beter weten waar ze aan toe zijn en daardoor meer genegen zijn om vaste contracten aan te bieden. Woldring: „Nu worden juist consumenten beschermd omdat ze zo tussentijds kunnen overstappen.”

Wel beschermd dus, maar er werden geen jaarcontracten meer aangeboden.

Dat was precies ook het euvel, zegt Woldring. „Dus als je nú een jaarcontract afsluit, dan heb je nog wel het voordeel van de oude regels én ben je zeker van de huidige prijzen – die een stuk lager zijn dan een paar maanden geleden – tot en met volgende winter.” Ook Wolfert zegt dat mensen er goed aan doen te kiezen voor een vast jaarcontract. „Dan weet je dat je komend jaar goed zit. Met een variabel contract is één ding zeker: dat je niet zeker bent waar je gaat uitkomen.”