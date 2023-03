Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Misverstand over cocaïnevergunning Canada, ‘niet bedoeld voor publiek’

De harddrug cocaïne legaliseren. Voor sommigen in Canada begon het daar op te lijken toen Canadese biowetenschappelijke bedrijven een ‘cocaïnevergunning’ kregen en daarmee wellicht een signaal afgaven dat het witte poeder beschikbaar zou worden voor het publiek. Dat klopt niet, zegt de Canadese premier Justin Trudeau.

De Canadese premier zei gisteren dat hij „verbaasd” was dat bedrijven die een vergunning hebben om cocaïne te verkopen aan apothekers of ziekenhuizen, te kennen leken te geven dat Canada binnenkort de legale verkoop van harddrugs aan het publiek zou toestaan.

Cocaïnevergunning Canada

Eerder deze week maakten twee Canadese bedrijven, Sunshine Earth Labs en Adastra Labs, bekend dat de Canadese gezondheidsdienst hen toestemming had gegeven om cocaïne te produceren en te verkopen. De licentieovereenkomst moet ervoor zorgen dat het aantal drugsoverdosissen in de Canadese provincie British Columbia gaat dalen.

Trudeau verduidelijkte dat de bedrijven „geen toestemming hadden om cocaïne commercieel te verkopen of op een open markt aan te bieden.” Hij voegde eraan toe dat het misverstand rechtgezet zou worden. „Er zijn beperkte en zeer begrensde rechten voor bepaalde farmaceutische bedrijven om die stof te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en voor zeer specifieke, nauw voorgeschreven medische doeleinden”, legde hij uit.

Premier Trudeau geschokt

Trudeau maakte de opmerkingen nadat deelstaatpremier David Eby van British Columbia zijn geschoktheid had geuit over de beweringen van de twee Canadese bedrijven. „Ik was net zo verrast als de premier van British Columbia toen ik zag dat een bedrijf het had over de verkoop van cocaïne op de vrije markt of het op de markt brengen ervan”, zei Trudeau tegen verslaggevers.