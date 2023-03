Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Caroline van der Plas reageert op meeglurende politici en meer grappige beelden van het debat

Het NOS-slotdebat van gisteravond leverde, naast een hoop gebekvecht, ook een aantal frappante beelden op. Zo gluurden premier Mark Rutte en SP-leider Lilian Marijnissen stiekem mee op de telefoon van Caroline der Plas en leek het net alsof Thierry Baudet (Forum voor Democratie) het haar van Van der Plas deed. De BBB-leidster heeft inmiddels op het eerste voorval gereageerd.

De foto van de meeglurende politici stond vanochtend in de Volkskrant.

Caroline van der Plas reageert op meeglurende politici

Van der Plas vertelt aan Editie NL dat ze het op het moment zelf helemaal niet doorhad, maar dat ze niet bang is dat de politici haar op gevoelige informatie betrapten. „Ik weet nog dat ik voor het debat een appje stuurde in de groepsapp van onze fractie. Het viel collega’s op dat ik maar één oorbel in had, ze dachten dat ik de andere kwijt was. Maar ik had ‘m uit vanwege het microfoontje: daar zou mijn oorbel anders tegenaan tikken en dat hoor je op televisie. Ze hebben geen informatie kunnen zien in de categorie ‘functie elders’. Het was toch de nieuwsgierigheid, denk ik.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Premier Rutte en SP-leider Marijnissen probeerden gisteren mee te kijken op de smartphone van BBB-Kamerlid Caroline van der Plas: 'Het kan gewoon een reflex zijn.' https://t.co/ucqstUWhQP — RTL Nieuws (@RTLnieuws) March 15, 2023

Twitter ligt dubbel om fragment met Van der Plas en Baudet

En dan zijn niet de enige bijzondere beelden met Van der Plas in de hoofdrol. Op Twitter was er vandaag veel hilariteit om beelden waarop het net lijkt alsof Baudet het haar van Van der Plas aan het doen is. Dat bleek uiteindelijk toch ‘gewoon’ om zijn microfoontje te gaan. Twitteraars liggen dubbel van het lachen om het fragment. De lachemoji’s stromen binnen onder de tweet. „Dertig keer gezien nu en ik ga steeds harder lachen. Dat serieuze gezicht van Baudet”, reageert iemand. Sommige mensen vonden dit zelfs het hoogtepunt van de avond. „Het tweede scherm is altijd leuker dan het debat zelf”, klinkt er.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.