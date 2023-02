Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ziekenhuizen voorbereid op carnaval, maar niet bezorgd over opleving corona of griep

De carnavalsfeesten die in Nederland over ongeveer een week worden gehouden, zouden kunnen leiden tot een kleine opleving van het coronavirus of de griep. In een rondgang van het ANP zeggen ziekenhuizen dat ze zich voorbereiden, maar zich geen grote zorgen maken.

Drie jaar geleden was carnaval een grote brandhaard van corona, dat toen net nieuw in Nederland was. Kort erna begon de eerste golf. Een van de grote carnavalssteden is Venlo. Het ziekenhuis daar, VieCuri, laat weten: „Op basis van gegevens van voorgaande jaren bereiden we ons zo goed mogelijk voor. Zo hebben we draaiboeken liggen.”

Ziekenhuizen niet bezorgd om carnaval

Ziekenhuis Elisabeth-TweeSteden (ETZ) in Tilburg, waar drie jaar geleden de eerste coronabesmetting van Nederland werd vastgesteld, maakt zich „geen grote zorgen over de komende carnavalsperiode. We weten van de periode voor corona dat dan het aantal virusinfecties toe zal nemen, dat zal nu niet anders zijn.” Arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het ETZ verwacht niet dat er nu een nieuwe grote coronapiek komt, „omdat de samenleving daar voldoende immuniteit voor heeft opgebouwd”.

Ziekenhuis Zuyderland, in onder meer Heerlen en Sittard, heeft ook geen zorgen. De feesten kunnen leiden tot meer luchtweginfecties, maar het ziekenhuis verwacht dat die toename kan worden opgevangen „zonder meteen weer andere zorg te moeten afschalen”.

‘Leuk en belangrijk volksfeest’

Volgens het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen kunnen besmettelijke ziekten gemakkelijk rondgaan tijdens carnaval, maar helpt het dat vooral jongeren het feest vieren. „Carnaval is een leuk en belangrijk volksfeest. Als jonge, relatief gezonde mensen een griepje of verkoudheid krijgen is dat niet zo problematisch.” Het ziekenhuis adviseert mensen die risico lopen bij een corona- of griepbesmetting wel om „drukke plekken zoals carnaval te mijden”.

De carnavalsvierders komen niet alleen uit het zuiden. Elk jaar gaan er ook mensen van boven de rivieren naar plaatsen als Oeteldonk (Den Bosch) of Kielegat (Breda). Maar ook de ziekenhuizen die noordelijker liggen maken zich geen zorgen over terugkeerders. Zo meldt Ikazia in Rotterdam dat mensen in die regio zelf in elk geval niet echt aan carnaval doen. Ook ziekenhuis Antonius (Sneek) zegt: „Er zijn geen aanpassingen in onze organisatie nodig speciaal voor deze periode.”

Luchtweginfecties in de winter

Andere ziekenhuizen, zoals Tjongerschans in Heerenveen, het Erasmus MC in Rotterdam en Gelderse Vallei in Ede, geven vergelijkbare antwoorden. Dat laatste ziekenhuis is naar eigen zeggen sowieso voorbereid op een toename van het aantal luchtweginfecties in de winter.