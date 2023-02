Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Er komt toch een overheidsregeling voor zorgpersoneel met long covid: ‘Mooi om te zien’

Het kabinet gaat alsnog zelf actie ondernemen voor een financiële regeling voor zorgmedewerkers die door langdurige coronaklachten (long covid) niet meer kunnen werken. Dat meldt zorgminister Conny Helder aan de Tweede Kamer, na het lang uitblijven van een resultaat.

De Tweede Kamer dringt al langer aan om haast te maken met het compenseren van zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 ziek zijn geworden en daar nog steeds veel last van hebben. Maar Helder liet het tot dusver, mede op advies van de Raad van State, aan werkgevers om dat te regelen. Het kabinet zou eventueel wel een financiële bijdrage leveren.

Zorgmedewerkers met long covid

De werkgevers in de gezondheidszorg hebben evenwel laten weten dat zij daar niet aan mee kunnen en willen werken. „De morele en praktisch gewenste betrokkenheid van werkgevers zijn volgens hen onvoldoende grond om gehoor te geven aan de oproep voor een collectieve regeling”, aldus Helder.

De vakbonden legden de verantwoordelijkheid al eerder bij het kabinet. FNV en CNV eisen in een onlangs aangekondigd kort geding tegen de minister een voorschot van een kleine 23.000 euro voor alle zorgmedewerkers die door hun coronabesmetting hun oude werk zijn kwijtgeraakt. Het gaat volgens de bonden om ongeveer duizend mensen. De vakbonden sleepten de overheid eerder deze maand voor de rechter om financiële compensatie te eisen voor zorgmedewerkers die door long covid arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Meer dan twee jaar coronagerelateerde klachten

Helder laat weten dat zij de regeling waar zij nu aan gaat werken „los ziet van deze juridische procedure”. Wel erkent de minister dat zij mogelijk rekening zal moeten houden met de uitkomst van het kort geding. Daarnaast moet de regeling uitvoerbaar zijn en voldoende afgebakend.

Wat Helder betreft komen mensen alleen voor compensatie in aanmerking als zij in de periode maart tot en met juni 2020 „veelvuldig en intensief” zorg aan coronapatiënten hebben verleend in een ziekenhuis, een verpleeg- of verzorgingshuis. Ook moet een arts hebben vastgesteld dat zij al meer dan twee jaar coronagerelateerde klachten hebben. Reacties op de aangekondigde regeling wisselen: „Zo hoort het ook”, klinkt het. Maar vooral wil men dat ook andere sectoren aandacht krijgen wat long covid betreft.



Waarom dan alleen bij COVID? Waarom niet bij al die andere ziekten waardoor je niet meer kunt werken? Wat bepaald dat COVID anders behandeld wordt? — Marcel (@Marcelvisser10) February 1, 2023



Vast net zo snel als bij de toeslagenmisdaad of de compensatie van de Groningers….

Mooi om te zien dat er een regeling komt voor het zorgpersoneel. Moeten er geen regelingen komen voor andere sectoren die de dupe zijn van de gevolgen van corona🦠? #Volt #PSV23 #Groningen https://t.co/CMvFkEvgY6 — Jan Jacob Hilberdink (@JanJacob_Volt) February 1, 2023



Toch overheidsregeling voor zorgpersoneel met langdurige covid. Ik zeg: Zo hoort het ook! https://t.co/UfLl9Wkgiu — dré oudman (@dreoudman) February 1, 2023

Kritisch rapport over optreden kabinet eerste fase pandemie

De Tweede Kamer debatteert uitgerekend vandaag over een uiterst kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het optreden van het kabinet in de eerste fase van de coronapandemie. Daarbij gaat het onder meer over het gebrek aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers die in die eerste golf voor coronapatiënten zorgden. Daarnaast nam de Eerste Kamer gisteren nog een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen 150 miljoen euro in een fonds te stoppen, om zorgpersoneel met langdurige coronaklachten te ondersteunen.