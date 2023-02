Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Molshopen in de tuin? Begin maar met tellen, dit weekend vindt de landelijke mollentelling plaats

Dit weekend vindt de vijfde landelijke mollentelling plaats. De Zoogdierenvereniging roept mensen op om naar buiten te gaan en gevonden mollen en molshopen door te geven, zodat er een beeld kan komen van hoeveel mollen er in Nederland leven.

Mollen of molshopen die in de eigen tuin zijn gezien, kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl, waarnemingen buiten de tuin kunnen worden opgegeven op telmee.nl of het speciale mollenmeldpunt van de website waarneming.nl. De Zoogdierenvereniging zegt dat het belangrijkste bij waarnemingen is om aan te geven waar en wanneer de dieren of de molshopen zijn gezien.

Mollentelling

Vorig jaar verliep de mollentelling door een voorjaarsstorm niet goed en werden er volgens de Zoogdierenvereniging weinig mollen geteld. Er werden toen 17.500 molshopen geteld. Dat waren er in 2021 wel wat meer, namelijk 53.000.

Volgens de Zoogdiervereniging zijn de mollentellingen belangrijk, aangezien er weinig bekend is over de graver. Het staat vast dat overal in Nederland mollen voorkomen, behalve op de Waddeneilanden. Maar waarom het dier daar niet voorkomt, is nog een raadsel, aangezien mollen heel goed kunnen zwemmen. De mol wordt wel bestreden vanwege de schade die het dier aanricht aan een gazon. Maar de Zoogdiervereniging zegt dat dat geen zin heeft: zodra een mol is verdreven, neemt een andere graver zijn gangenstelsel over.



Blinde dieren

Mollen staan bekend als blinde dieren, maar de Zoogdierenvereniging benadrukt dat ze niet blind zijn. Mollen hebben niet goed ontwikkelde ogen. Daarnaast eten de dieren dagelijks ongeveer de helft van hun lichaamsgewicht.