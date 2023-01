Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Neergeschoten vrouw Zwijndrecht (38) vecht voor haar leven: ‘Tragedie die je niemand toewenst’

De vrouw (38) die zaterdag op klaarlichte dag bij een winkelcentrum in Zwijndrecht is neergeschoten vecht nog voor har leven. Haar moeder (66) overleefde de schietpartij niet. Dat meldt de familie in een verklaring. „Iedereen is intens verdrietig, hun levens staan volledig op zijn kop. Een tragedie die je niemand toewenst.”

Politie bezig met klopjacht op verdachte schietpartij Zwijndrecht

De vermoedelijke schutter, Minh Nghia Vuong, is de ex van Anneke. Hij is nog altijd voortvluchtig. De politie is sinds zaterdag bezig met een klopjacht op de man. „De familie hoopt dat de klopjacht van de politie uiteindelijk resulteert in zijn arrestatie, zodat hij zich moet verantwoorden voor deze ongekende daad”, is in de verklaring te lezen.

De schietpartij vond zaterdag rond 14.00 uur plaats op de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht. Het was op dat moment heel druk in het winkelcentrum. Meerdere mensen waren volgens een woordvoerder van de politie getuige van het drama. De schutter sloeg op de vlucht en ging er met de auto vandoor.

Een groot team van de politie is op zoek naar de verdachte. Dinsdagavond werd zijn derde vluchtauto gevonden in Hoek van Holland, in de buurt van het huis van een kennis van hem. Twee andere vluchtauto’s werden eerder gevonden in Zwijndrecht en Rotterdam. Een woordvoerder meldde dat Vuong niet met de veerdienst in Hoek van Holland het land kan verlaten. „Overal waar grenscontrole is, kan hij er niet langs.” Er is gisteren is een recentere foto van hem online geplaatst, omdat die waarschijnlijk meer lijkt op hoe Vuong er nu uitziet.



Het Openbaar Ministerie looft 30.000 uit voor de gouden tip die leidt tot de arrestatie van de verdachte. De nabestaanden laten weten hier dankbaar voor te zijn. „Ze zijn blij dat er zo snel wordt gehandeld om deze gevaarlijke man alsnog op te kunnen pakken.”

🚓 Minh Nghia Vuong Vuong is 1,70 meter lang, met een normaal postuur en kort zwart haar. Hij heeft een licht getinte huid. Tijdens de schietpartij droeg hij een donkere parka-jas. Volgens de politie luistert hij ook naar zijn bijnaam Lucky. Wie hem ziet, wordt gevraagd hem niet zelf te benaderen maar meteen 112 te bellen. De politie stelt dat Vuong vuurwapengevaarlijk is.

‘Bidden dat ze deze wrede aanslag overleeft’

De familie kan verder niets zeggen, omwille van het lopende onderzoek en de veiligheid van de nabestaanden. „Wel willen zij iedereen enorm bedanken voor de steunbijdragen. Voor nu is de grootste wens van de familie om met rust te worden gelaten. Om te kunnen rouwen om het verlies van moeder en bidden voor zusje Anneke, in de hoop dat zij deze wrede aanslag zal overleven. Daarom worden media en anderen verzocht om de privacy te respecteren.”