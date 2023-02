Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Insecten eten? Dit is wanneer mensen daarover willen nadenken

De meeste Nederlanders eten geen insecten. Maar volgens Wageningse onderzoekers zijn mensen wel meer bereid om daarover na te denken als ze worden geïnformeerd over de duurzame en circulaire voordelen ervan.

Burgers, wraps, nuggets, ijsjes, shakes en muffins, je kan het zo gek niet bedenken of je kan een heel menu samenstellen met op insecten gebaseerde producten. Dat insecten voorzichtig in beeld komen als voedselbron van de toekomst, is niet zo gek, aldus de Wageningen University & Research (WUR).

Vergeleken met de veehouderij verbruikt een insectenboerderij veel minder water en land en ook de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak is fors lager. Bovendien zijn de beestjes een grote bron van eiwitten. „Insectenproductie past dus goed in de circulaire economie”, stelt onderzoeker Hans Dagevos.

In hoeverre accepteren Nederlanders het idee van insecten als voedsel?

Daarom wilden onderzoekers bestuderen in hoeverre Nederlandse consumenten het idee van insecten als voedsel accepteren. Ze vroegen een groep van ruim duizend Nederlanders over hun kijk op entomofagie, zoals het eten van insecten ook wel wordt genoemd.

Eerdere onderzoeken duiden erop dat Westerse consumenten nog niet erg warmlopen voor de kleine beestjes op het menu. Sterker nog: „Onder westerlingen roepen eetbare insecten vaak sterke reacties van walging op”, vatten de onderzoekers het beeld samen. Al zitten er ook nu al vaak meer insecten in je eten dan je denkt.

Voordelen ervan benoemen helpt

Maar wat blijkt: voorlichting over de voordelen ervan heeft wel effect. „Het verstrekken van informatie over de circulaire en milieuvoordelen van insecten als voedselbron zorgde voor een stijging in de intentie van deelnemers om te kiezen voor fastfoodproducten met insecten als ingrediënt. Dit gold zelfs voor producten met een zichtbare garnering van insecten, hoewel de stijging bij deze producten het kleinst was.”

In de studie wees overigens een minderheid van de deelnemers producten die op insecten zijn gebaseerd aan als iets dat ze waarschijnlijk zelf zouden kopen. Maar dat werd anders toen de consumenten de vragenlijst na uitleg over de duurzaamheidaspecten nog eens invulden. Toen kozen ze over de hele linie wel significant vaker voor eten waar hele of vermalen insecten in zitten.

Op het menu stonden bijvoorbeeld een insectenburger, een hamburger waarvan het broodje voor de helft uit insectenbloem bestaat of nuggets van kippen die zijn gevoerd met insecten. Voor alle achttien gerechten op de lijst steeg de animo dankzij informatie over de duurzaamheid, aldus de onderzoekers.

Deze groepen staan meer open voor insecten op het menu

Opvallend is verder dat consumenten die veel bezig zijn met duurzaamheid niet eerder kiezen voor het eten van insecten. „Je kunt niet zomaar aannemen dat de frontrunners in het consumeren van insectenproducten degenen zijn die zich het drukst maken over het milieu”, zegt de Wageningse onderzoeker Hans Dagevos.

Belangrijker is in hoeverre mensen bang zijn voor de kleine beestjes of ervan walgen. Hoe groter de angst voor insecten, hoe groter de toename in aankoopintentie. Maar wel na geïnformeerd te zijn over de circulaire voordelen van insectenvoedsel.

De onderzoekers zagen ook een verschil tussen vrouwen en mannen. Bij vrouwen was de stijging in aankoopintentie na geïnformeerd te zijn groter dan bij mannen. En mensen met een hogere leeftijd waren na het verstrekken van informatie meer geneigd een insectenproduct te kopen dan jongeren.