Op zoek naar een leuke wandelroute? Dít is de beste van de Benelux

Het voorjaar komt steeds dichterbij, en dan is dit wellicht hét ideale moment om alvast te oriënteren op welke wandelroutes de komende tijd gelopen kunnen gaan worden. Laat het nu net zo zijn dat déze Nederlandse wandelroute is verkozen tot beste van de Benelux.

Het gaat om het Stellingenpad. Deze wandelroute is verkozen tot beste van de Benelux. De route die door de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel loopt is vandaag door een driekoppige jury uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar 2023 op de Fiets en Wandelbeurs in het Belgische Gent.

Stellingenpad

Volgens de jury heeft de route onder andere een „degelijke en praktische bewegwijzering via knooppunten” en „een uitvoerig beschreven historische achtergrond.” Dit zijn volgens de jury, bestaande uit twee wandeljournalisten en een wandelblogster, allemaal kwaliteiten die het Stellingenpad tot de beste wandelroute maken.

Wandelliefhebbers kunnen lang van de route genieten. Want het 260 kilometer lange wandelpad telt vijftien etappes van 12 tot 28 kilometer en is uitgestippeld via het landelijke wandelknooppuntennetwerk. Daarnaast loopt de wandelroute door het Nationaal Park Drents-Friese Wolden en het Nationaal Park Weerribben-Wieden. „Een belangrijk pluspunt” om de titel te winnen, aldus de jury.

Beste wandelroute

De route werd gekozen uit een shortlist met vier andere kandidaten. Andere kanshebbers waren het Betuwepad (Nederland), de GRP 161 Tour du Pays de Bouillon (België), de Heuvelrughike (Nederland) en de National Park Trail (België). Vorig jaar was het Hondsrugpad in Nederland de wandelroute van het jaar. Maar ook in Duitsland of Zweden kun je goed aan de wandel.